Marathón cumplió un año más: así va la lista de los clubes más longevos del fútbol de Centroamérica. Olimpia es el más viejo del balompié catracho.
11- MUNICIPAL: Guatemala también tiene a su club antiguo. Los Escarlatas suman 90 años desde que se creó en el siglo anterior.
10- SAPRISSA: 91 años tiene uno de los mejores clubes de Centroamérica. El Monstruo Morado cumplirá su centenario en la próxima década.
9- REAL ESPAÑA: La Máquina Amarilla está a tres años de cumplir su centenario desde su existencia.
8- MOTAGUA: El ciclón azul cumplió 98 años de edad en el presente año. El mimado está a dos de cumplir su centenario.
7- MARATHÓN: este 25 de noviembre, Marathón cumplió los 101 años de existencia. El verde es el segundo club con más años en Honduras.
6- LUIS ÁNGEL FIRPO: Luis Ángel Firpo es el club más viejo de El Salvador. El equipo ya alcanzó los 103 años de aniversario.
5- HEREDIANO: El Team también se mete al listado de los clubes más longevos de Centroamérica, con 105 años de existencia.
4- ALAJUELENSE: los manudos, actuales tricampeones de Centroamérica, tienen 107 años de existencia desde su fundación. Son el cuarto club más "viejo" de Centroamérica.
3- DIRIANGÉN: Los nicas son el equipo más ganador y el más longevo del fútbol de Centroamérica. Tienen 109 años de existencia.
2- OLIMPIA: El Rey de Copas se ubica en la posición dos como el club más longevo de Centroamérica. El león tiene 114 años.
1- CARTAGINÉS: El conjunto tico es el equipo con más años de existencia en Centroamérica. Los Brumosos suman 120 años de existencia.