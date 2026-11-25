El arquero de 40 años sufrió un desgarro parcial en un tendón del pie derecho el pasado 7 de noviembre, durante la victoria del Bayern ante el Mainz por la Bundesliga. Con una baja estimada en dos meses, la dirigencia del club le otorgó un permiso especial de una semana para viajar al exterior, despejar la cabeza y realizar trabajos livianos antes de encarar la etapa más exigente de su rehabilitación en Múnich.