Una de las principales figuras del Manchester City no está cómodo con todo lo que vive la institución y valora su posible salida de cara al próxmo mercado de verano. Barcelona se frota las manos.
El Manchester City de Enzo Maresca vive uno de los momentos más turbulentos de su historia reciente, atrapado entre una grave crisis institucional fuera de los terrenos de juego y un bache futbolístico que ha encendido todas las alarmas en el Etihad Stadium.
La incertidumbre sobre el futuro del club inglés se ha convertido en el epicentro del fútbol europeo en este cierre de 2026, poniendo bajo la lupa la continuidad de sus máxmos referentes.
El origen de la tormenta se remonta al pasado mes de septiembre, cuando una comisión independiente declaró culpable al conjunto ciudadano de 114 infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018.
Aunque la directiva del City apeló de inmediato el veredicto, la sombra de una sanción ejemplar, que podría ir desde una severa deducción de puntos hasta el descenso administrativo, mantiene en vilo a toda la entidad y amenaza con desmoronar el proyecto deportivo construido durante la última década.
Las consecuencias económicas de este limbo legal ya comenzaron a golpear las arcas del club. Hace unos días, el fondo de capital privado Apollo canceló un préstamo de unos 2,000 millones de dólares destinado al City Football Group. Los inversores dieron marcha atrás ante el elevado riesgo financiero que representan los posibles castigos de la Premier League, dejando a la franquicia en una posición sumamente delicada.
En el plano estrictamente deportivo, la transición tras la salida de Pep Guardiola tampoco está resultando sencilla para el nuevo DT, Enzo Maresca. El equipo muestra una preocupante irregularidad en la temporada 2026-27 y acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria entre todas las competencias.
Además, este miércoles circularon rumores de un distanciamiento entre Erling Haaland y Maresca tras el empate de ayer ante el Napoli por la Champions League (2-2). De acuerdo con los últimos reportes de la prensa inglesa, el noruego habría perdido la paciencia con el técnico por su método de trabajo que no está dando los resultados.
"No tengo idea de qué nos faltó, pero en los últimos partidos se podía sentir que algo no termina de encajar", declaró el delantero, que al parecer no confía en este ciclo deportivo y cree que las sanciones terminarán de la peor forma, algo que termina afectando.
En paralelo, el Barcelona aparece nuevamente vinculado con Haaland como posible fichaje para el futuro. Según informaciones publicadas por medios especializados, representantes del noruego habrían trasladado al club catalán una estimación del precio de un eventual traspaso y de las condiciones salariales necesarias para concretarlo.
Ese contacto habría permitido a la dirigencia conocer la dimensión económica de una operación de enorme magnitud. Joan Laporta mantiene desde hace años el interés por Haaland y considera que su fichaje podría convertirse en una incorporación estratégica para el proyecto deportivo y comercial del cuadro blaugrana.
La posibilidad de reunir al noruego con Lamine Yamal y construir un ataque de referencia internacional forma parte de las aspiraciones atribuidas a Laporta.
Los reportes más recientes sobre el entorno del delantero apuntan a una postura prudente: a principios de noviembre se informó que sus agentes no estaban preparando una salida y que preferían esperar a conocer cómo evolucionaría la situación institucional del City.
El principal obstáculo para cualquier operación sigue siendo su contrato, que termina en 2034 y otorga al City una posición de fuerza en una eventual negociación. A ello se suma la incertidumbre derivada del proceso por las presuntas infracciones financieras de la entidad, que ellos niegan y mantienen bajo apelación.
El Barcelona no oculta su interés en el goleador de 26 años a pesar de que sabe que la operación por su posible traspaso no será nada fácil. Haaland entiende que en caso de suceder lo peor en Manchester, las puertas del Camp Nou están abiertas porque no está dispuesto a pagar los supuestos errores que cometieron en el Etihad.
La reciente caída de rendimiento deportivo y las dudas sobre el futuro institucional podrían alimentar el interés de otros equipos. Por ahora, su continuidad en el City sigue siendo el escenario confirmado, pero su incomodidad está en aumento, mientras el interés azulgrana permanece como una posibilidad a medio plazo.