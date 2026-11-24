Estos son los últimos rumores, movimientos y fichajes que sacuden el mercado de pases del fútbol hondureño: futbolista del Inter Miami a la Liga Nacional y el nuevo equipo de Mike Arana.
Denilson 'Camavinga' Núñez - El delantero vuelve a sonar como posible refuerzo del Real España, equipo donde comenzó su carrera futbolística. El jugador confirmó que han existido conversaciones para un posible regreso, aunque aclaró que todavía no hay nada definido. “Sería lindo llegar, ahora mismo no hay nada concreto. Pero las pláticas han estado y quizá cuando esté más cerca de terminar mi contrato podrían concretarse las cosas”, manifestó.
Marlon Licona: El técnico Reynaldo Tilguath confirmó su interés en contar con el guardameta para reforzar al Platense. La salida del portero del Motagua parece cada vez más cercana y el conjunto porteño estaría dispuesto a negociar para hacerse con sus servicios.
Reinaldo Tilguath, DT del Platense, confirmó que desea fichar al portero Marlon Licona, arquero del Motagua: "Sí porque se necesita un guardameta de experiencia, habría que ver la disposición que él tiene. Lo demás, le di un listado de jugadores que necesitamos”, mencionó en charla con el periodista John Rodríguez-.
Juanfran García : El entrenador español habló sobre su futuro en el Independiente de Siguatepeque y dejó claro que tiene contrato vigente por dos temporadas más. “Tengo dos años de contrato con Independiente, me han tratado bien”, manifestó.
Edwin Solani - El delantero hondureño reconoció que su contrato en Platense está por finalizar y que todavía no tiene definido dónde continuará su carrera. “Me quedo sin contrato, eso lo dejo en manos de Dios. No puedo adelantar si me voy o me quedo, no sé lo que vaya a pasar. De mi parte, estar enfocado en estos últimos dos partidos y cerrar de la mejor manera”, declaró.
El delantero argentino Agustín Auzmendi, ex del Motagua, aparece en el radar del Junior de la primera división de Colombia.
Dereck Moncada - El buen momento del delantero en el Lugano y su consolidación como titular en la Selección de Honduras han despertado el interés y las especulaciones sobre su próximo destino.
El portal Talent Radar puso sobre la mesa la posibilidad de que llegue al Dereck Moncada pueda recalar en la Bundesliga: “Los clubes que actualmente ocupan las posiciones del uno al diez en la Bundesliga deberían considerar seriamente reservar un boleto a Suiza y observar más de cerca a este joven hondureño”, destacó.
Diego Vázquez - El DT argentino sufrió un duro golpe en su primera etapa al frente del Alianza de El Salvador. No logró cumplir el objetivo de clasificar al equipo a la liguilla y quedó eliminado de la lucha por el título. Pese al fracaso deportivo, la directiva mantendrá su confianza en el estratega, quien continuará al frente del conjunto salvadoreño.
En Platense se avecina una barrida: 8 jugadores posiblemente no seguirán en el próximo torneo
Lesther García, jugador hondureño que estuvo en los últimos años con el Inter Miami, está en conversaciones para ser nuevo jugador del Real España de cara a la próxima campaña. Inclusive, Diario LA PRENSA conoció de que el volante ya entrena con la máquina.
El técnico Javier López anunció que Motagua buscará incorporar tres futbolistas para el próximo torneo y que ya tienen identificadas las posiciones que necesitan reforzar. “Deberíamos agregar tres jugadores en puestos que ya le señalamos al director deportivo. La búsqueda y negociación están en manos de Emilio”, expresó.
Edwin Rodríguez - Mario Manuel Villeda, directivo del Olimpia, confirmó que el mediocampistas melenudo no finaliza su contrato con los albos este año, por lo que seguirá jugando el próximo torneo.
Michael Chirinos - El atacante habló anunció su retiro en dos años más: “Mi idea es retirarme a los 33 o 34 años. Espero hacerlo en Olimpia y, si no se da, dejaré el alma aquí y me dedicaré a trabajar en otro equipo”, expresó.
Olimpia ha tomado la decisión de que Eduardo Espinel siga al frente del equipo de cara a la próxima temporada. El estratega uruguayo finaliza su contrato al final de la presente temporada.
Darlin Mecía - El Montevideo Wanderers tiene hasta el próximo 15 de diciembre para decidir si ejecuta la opción de compra por el futbolista hondureño, quien pertenece al Real España. El equipo uruguayo deberá definir si apuesta por quedarse definitivamente con los servicios del jugador o si este regresa a las filas del conjunto aurinegro.
Droopy Gómez - Carlos Eduardo Espina, presidente del Victoria, confirmó su interés en fichajes al volante argentino si llega a salir de Motagua.
Alianza y Saprissa se disputan el fichaje de Rodrigo Gómez, volante argentino que queda libre tras finalizar este torneo con Motagua
Erick "Yio" Puerto - El delantero estará arribando en los próximos días a Honduras a la espera que se defina su futuro. Los 4 grandes de Liga Nacional quieren ficharlo.
Mike Arana - La joya hondureña dará el salto al fútbol europeo tras concretarse su fichaje por el Universitatea Craiova de Rumania. El extremo de 17 años dejará el Real España en enero para comenzar una nueva aventura en el Viejo Continente.
Diario DIEZ conoció que Arana firmará un contrato por tres años con el conjunto rumano. El catracho se encuentra disputando el Mundial Sub-17 de Qatar y vivirá su primera experiencia en el extranjero.