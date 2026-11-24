Mike Arana llegará a un histórico de Rumania: 14 curiosidades del Universitatea Craiova, su nuevo club
Diario Diez conoció en exclusiva que Mike Arana, futbolista de apenas 17 años, ha sido vendido al Universitatea Craiova, uno de los clubes históricos del fútbol rumano, que ahora se prepara para incorporar a una de las promesas de Honduras.
El extremo dejará las filas del Real España en enero próximo y firmará un contrato por tres años. La operación representa una apuesta importante para el futuro del jugador, quien tendrá la oportunidad de continuar su desarrollo en una institución que actualmente compite en torneos europeos y pelea por los primeros lugares de su campeonato.
Arana se encuentra en Qatar disputando su segundo Mundial Sub-17 con la Selección de Honduras. Su experiencia internacional, pese a su corta edad, ha sido parte de su crecimiento futbolístico y ahora tendrá la oportunidad de dar un paso importante en su carrera.
Pero ¿qué debe saber el aficionado hondureño sobre el equipo que recibirá al joven catracho? Estas son 13 curiosidades del U Craiova.
1-Un club con casi ocho décadas de historia: El Universitatea Craiova fue fundado el 5 de septiembre de 1948. Nació como una institución deportiva vinculada al ámbito universitario y, con el paso de los años, se convirtió en uno de los equipos más representativos del fútbol rumano.
2. Su primer partido oficial terminó en derrota: Aunque actualmente es uno de los clubes importantes de Rumania, sus primeros pasos no fueron sencillos. Su debut oficial se produjo el 5 de septiembre de 1948 frente al CFR Filiași, encuentro que terminó con un marcador adverso de 6-3.
3. Tiene varios nombres que lo identifican.Sus aficionados lo conocen como Știința, que significa ciencia, pero también recibe los apodos de 'Los Leones de Bănie', 'Los Albiazules' y 'Los Estudiantes'. El sobrenombre de Leones de Bănie es uno de los más reconocidos entre sus seguidores.
4. Sus colores tradicionales son el blanco y azul. El equipo utiliza una combinación de estos dos colores en su indumentaria, una identidad que mantiene desde sus orígenes. Por esa razón, también es conocido como los albiazules y su afición se identifica plenamente con esa combinación.
5. Su época dorada llegó en los años 70 y 80. Universitatea Craiova construyó buena parte de su prestigio durante esas décadas, cuando consiguió conquistar cuatro campeonatos de Liga de Rumania y cinco Copas nacionales, convirtiéndose en uno de los equipos más laureados de su país.
6. Hizo historia en las competiciones europeas. En 1983 se convirtió en el primer equipo rumano en alcanzar las semifinales de una competición continental. Su recorrido en la Copa UEFA fue especialmente destacado, pues eliminó a rivales de prestigio antes de encontrarse con el Benfica de Portugal.
7. Benfica le impidió disputar una final europea. En aquella semifinal de 1983, el conjunto rumano empató 0-0 en territorio portugués y posteriormente igualó 1-1 en casa. El Benfica consiguió avanzar gracias al criterio de los goles como visitante, dejando a Craiova a las puertas de una final histórica.
8. Su estadio lleva el nombre de una leyenda. El Universitatea Craiova disputa sus encuentros como local en el estadio Ion Oblemenco, bautizado en honor a uno de los futbolistas más importantes de la historia de la institución. El antiguo delantero es recordado por su capacidad goleadora y por convertirse en un símbolo del equipo.
9. Cuenta con un escenario para casi 31 mil espectadores. El moderno estadio Ion Oblemenco tiene capacidad para 30,983 aficionados y fue inaugurado en 2017. Es uno de los escenarios deportivos más llamativos de Rumania y ofrece un ambiente importante en los partidos del campeonato local y las competiciones europeas.
10. Craiova es una ciudad con mucha tradición futbolística. El club representa a la ciudad de Craiova, ubicada en la región histórica de Oltenia, al suroeste de Rumania. El fútbol tiene un arraigo importante en esta localidad y Universitatea es uno de los principales símbolos deportivos de su comunidad.
11. También tiene una historia de cambios de nombre. La institución comenzó como UNSR Craiova, posteriormente utilizó denominaciones como CSU Craiova y Știința Craiova, hasta adoptar en 1966 el nombre de Universitatea Craiova. Esta evolución forma parte de su extensa trayectoria.
12. Actualmente es protagonista del fútbol rumano. Universitatea Craiova llega al momento de la incorporación de Mike Arana como un equipo competitivo. Al 24 de noviembre de 2026, lidera la Liga de Rumania con 36 puntos después de 16 jornadas, tres unidades por encima de su perseguidor, una muestra del buen momento deportivo que atraviesa.
13. También compite en la UEFA Conference League. El equipo rumano disputa la fase de liga del tercer torneo de clubes de la UEFA. En sus primeros tres encuentros consiguió dos victorias y un empate: igualó 1-1 ante Getafe, venció 3-1 al Inter Club d'Escaldes y derrotó 2-0 al Egnatia. Estos resultados lo ubicaron entre los ocho primeros de la clasificación después de tres jornadas.
14- Denil Maldonado estuvo en este club de Rumania entre enero de 2024 y mediados de 2025, antes de ser transferido al Rubin Kazán de Rusia. Durante su tiempo anotó 6 goles y aportó 1 asistencia en todas las competiciones.
La llegada de Mike Arana supondrá un nuevo desafío para el futbolista hondureño. Con apenas 17 años, pasará del fútbol nacional a una institución con historia, exigencia competitiva y presencia internacional.
Su contrato de tres años representa una oportunidad para crecer en Europa y comenzar a escribir su propia historia en el fútbol rumano.