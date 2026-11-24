Así reacciona la prensa local luego de la nueva caída que sufrió la Sub-17 de Honduras en el Mundial de Qatar ante Colombia. La 'Mini H' sigue viva, pero necesita un verdadero milagro para conseguir la clasificación.
DSports celebró el triunfo de la selección colombiana sobre Honduras para avanzar a los 16avos del certamen.
El periodista Gustavo Roca explicó que Honduras dio una "buena exhibición" pese a la derrota y lamenta la falta de contundencia en el ataque. "Mucho toque, juego vertical, por las bandas, pero si no hay gol, no hay triunfos. Una pena por este buen equipo hondureño".
Fútbol Digital: "Honduras cae ante Colombia y se jugará la clasificación ante Japón". Cabe recordar que la Bicolor aún tiene una oportunidad de seguir con vida en el torneo como mejor tercero del grupo L.
La prensa colombiana destacó las grandes intervenciones del arquero David Paz en el primer tiempo. Sin embargo, el guardameta catracho quedó marcado por su terrible error en el segundo tanto cafetero en el tramo final del partido.
ESPN destaca que "Honduras, al borde de la eliminación". Un empate o derrota en la última fecha frente a los japoneses dejaría eliminado al combinado catracho.
Por su parte, el periodista Andrés Planas subrayó que Honduras "jugó bien, mostró carácter y una idea de juego que muestra síntomas de hacer bien las cosas paso a paso, pero sí duele que el partido se pierde por detalles puntuales y errores fatales".
Mi Pasión HN destaca la expulsión de Diego Matute en el arranque del segundo tiempo. La Bicolor estuvo jugando con un menos prácticamente todo el complemento.
El periodista Omar Gutiérrez también apunta que a la Sub-17 de Honduras "solo le falta el gol". Además reconoce que los cipotes tuvieron para abrir el marcador en dos ocasiones y no las aprovecharon. "Colombia terminó castigando dos veces", añade.
Del mismo modo, el periodista Johan Raudales lamentó la gran ocasión que falló Milton Moya cuando el encuentro aún estaba 0-0. "Muy bien el planteamiento, en el manejo del balón, pero muy mal en la definición".
Diario Tiempo publica que Honduras "complica sus opciones de avanzar en el Mundial Sub-17" luego de sufrir su segunda derrota al hilo y por el mismo marcador.
Fútbol Red publicó que Colombia aprobó su segundo examente en el Mundial Sub-17 tras derrotar a Honduras. La escuadra cafetera había debutado venciendo al vigente campeón Japón.
Radio Nacional de Colombia resalta la clasificación de la 'Tricolor' a los 16avos de final del campeonato.
Mientra tanto, el periodista Mario Figueroa señaló las dos derrotas de Honduras, pero se sorprendió con el nivel que está teniendo República Dominicana, siendo líder del grupo J con 4 puntos, superando a rivales como Chile y Argelia en la clasificación.
Desde el portal Colombia Scouts publicaron que los equipos de ese país pongan sus ojos en la Sub-17 de Honduras para que puedan encontrar al próximo Dereck Moncada. Destacan que la Bicolor tiene "muchos chicos interesantes".
"Ojalá se aprenda de los errores y se consiga al para futuras selecciones", escribió el periodista Bebete Flores.