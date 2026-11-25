¡ES HISTORIA PURA! República Dominicana y la insólita razón por la que está jugando la Copa del Mundo de Qatar 2026. Aquí te detallamos todo.
¡De estar fuera del Mundial a hacer historia! República Dominicana vive un sueño en Catar 2026. La selección caribeña consiguió su primera victoria en una Copa del Mundo de la FIFA, luego de imponerse 2-1 ante Chile en la segunda jornada del Grupo J.
La historia de los quisqueyanos tiene un ingrediente especial, pues hace apenas unos días ni siquiera tenían asegurada su participación en el campeonato juvenil que se disputa en territorio catarí.
Inicialmente, República Dominicana había quedado fuera de la clasificación directa, ya que terminó segunda de su grupo en el clasificatorio de Concacaf. Estados Unidos había conseguido el boleto por diferencia de goles.
Sin embargo, el panorama dio un giro inesperado cuando la selección estadounidense decidió renunciar a su participación por motivos de seguridad relacionados con los conflictos bélicos en Medio Oriente.
Esta situación abrió una puerta que parecía cerrada para los dominicanos. Después de las consultas correspondientes con Concacaf, la FIFA confirmó que ocuparían la plaza vacante y formarían parte del Grupo J.
El conjunto dirigido por Edward Acevedo apenas tuvo una semana de preparación antes de comenzar su aventura mundialista. Pese a ese inconveniente, logró debutar con un empate 1-1 frente a Montenegro.
Pero lo mejor estaba por llegar. Este martes, República Dominicana protagonizó una de las grandes sorpresas del campeonato al derrotar 2-1 a Chile y conseguir un resultado que quedará marcado en la historia de su fútbol.
Daniel Fernández y Gabriel Florentino fueron los encargados de convertir los goles que desataron la celebración caribeña. Por su parte, Amaro Pérez anotó el descuento para los sudamericanos durante la segunda mitad.
La victoria no llegó sin sufrimiento, ya que los quisqueyanos tuvieron que resistir los constantes intentos de su rival. Incluso, Chile dispuso de dos lanzamientos penales, pero el guardameta Aidan Betances se convirtió en una de las grandes figuras al detener ambos cobros.
Las intervenciones del portero fueron fundamentales para sostener la ventaja y darle confianza a un equipo que terminó celebrando un triunfo histórico. De esta manera, los dominicanos consiguieron su primera victoria en un Mundial FIFA, sin importar la categoría.
Los protagonistas de la hazaña fueron Aidan Betances, Gabriel Florentino, Alejandro López, Miguel Muñoz, Daniel Fernández, Adrián García, Iker Núñez, Maxime Kergall, Kamil Castillo, Luís Almonte y José Luís Mejía.
La convocatoria también estuvo integrada por Jorge Valenzuela, Carlos Martínez, Hugo González, Máximo Porro, Axel Unvoas, David Rosario, Ian Flores, Diego Rey, Marc García y Alejandro Encarnación, quienes forman parte de esta histórica generación.
El camino hasta Catar tampoco fue sencillo. En el clasificatorio de Concacaf disputado en febrero, República Dominicana terminó invicta en el Grupo E con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate, además de registrar 16 goles a favor y solamente uno en contra.
La última jornada será determinante para sus aspiraciones, pues deberán enfrentarse a Argelia, selección que llega motivada después de vencer a Montenegro. Un resultado favorable podría sellar la clasificación dominicana a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2026.