El nombre del Fenerbahçe ha comenzado a tomar fuerza en medio de las especulaciones sobre el futuro del portugués. La entidad turca sería una de las alternativas que se manejan para intentar incorporar a una de las figuras más importantes de la historia del deporte, en una operación que, de concretarse, provocaría un enorme impacto mediático y deportivo en Turquía y en el resto de Europa.