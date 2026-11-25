El futbolista del Olimpia, Kevin Josué Güity, protagonizó un accidente automovilístico durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre, cuando se dirigía a las instalaciones del club para cumplir con el entrenamiento del primer equipo.
La noticia fue confirmada por el conjunto merengue mediante un comunicado oficial, en el que informó sobre el percance sufrido por el lateral derecho y brindó detalles de lo ocurrido en las cercanías del Centro de Alto Rendimiento.
Poco después de conocerse el incidente, comenzaron a circular en redes sociales varias fotografías que muestran las condiciones en las que terminó el vehículo del jugador.
En las imágenes se observa la camioneta de Güity a un costado de la carretera que conduce al Centro de Alto Rendimiento José Rafael Ferrari, luego del accidente registrado en horas de la mañana.
De acuerdo con la información compartida por Olimpia, el percance ocurrió en una zona donde actualmente se desarrollan trabajos de reparación vial, situación que habría complicado la circulación por ese sector.
"De acuerdo con la información preliminar, el jugador perdió el control de su vehículo tras una maniobra realizada para evitar una colisión con otro automóvil que habría invadido su derecho de vía", explicó la institución.
Asimismo, se conoció que el futbolista se desplazaba solo al momento del accidente, mientras se dirigía a cumplir con sus compromisos deportivos con el equipo capitalino.
Tras lo sucedido, Güity recibió asistencia inmediata de los servicios médicos de Olimpia, que llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios y verificar sus condiciones físicas.
Posteriormente, el defensor fue trasladado al hospital La Policlínica, donde quedó bajo atención médica para someterse a diferentes estudios y evaluaciones que permitan conocer su estado de salud.
El club también llevó tranquilidad a sus aficionados al confirmar que el jugador se encuentra estable, aunque permanecerá bajo observación durante las próximas horas como medida preventiva.
"El jugador se encuentra estable y permanecerá bajo observación médica durante las próximas horas, como medida de precaución y para dar seguimiento a su estado de salud", detalló el equipo en su comunicado.
Por ahora, no se ha revelado la identidad del conductor del otro automóvil que presuntamente habría invadido el derecho de vía del futbolista y provocado la maniobra que terminó con el accidente.
La institución merengue aseguró que continuará acompañando al jugador durante su proceso de recuperación y que comunicará cualquier novedad importante relacionada con su condición médica.
El percance genera preocupación en el entorno olimpista, tomando en cuenta que Güity es una de las piezas habituales del equipo y ocupa la posición de lateral derecho titular.