Árbitro es sustituido en el descanso tras ser acusado de estar borracho en pleno partido
El fútbol asiático vivió un episodio tan insólito como polémico durante el encuentro entre Al Jazira, de Emiratos Árabes Unidos, y Gol Gohar, de Irán, correspondiente a la AFC Champions League Two.
El árbitro sirio Hanna Hattab terminó siendo sustituido durante el descanso después de protagonizar varias decisiones que despertaron sospechas y provocaron fuertes reclamos desde el banquillo.
El encuentro, disputado el miércoles, transcurría con normalidad hasta que el colegiado comenzó a llamar la atención por algunas determinaciones que generaron desconcierto entre los futbolistas.
Sin embargo, una acción ocurrida en el minuto 32 terminó convirtiéndose en el momento más comentado de la primera mitad. La jugada se produjo después de una falta cometida sobre Ali Asghar Ashouri, futbolista del Gol Gohar, en la zona central del terreno de juego.
Hattab se tomó varios segundos para analizar lo sucedido y, cuando parecía que iba a señalar una infracción, protagonizó una decisión completamente inesperada.
El árbitro llamó al guardameta del Al Jazira, Ersin Destanoglu, y terminó mostrándole una tarjeta amarilla. La determinación sorprendió a propios y extraños, ya que el portero turco no parecía tener relación directa con la acción que había provocado la intervención del silbante.
La reacción de Destanoglu fue inmediata. El arquero y varios de sus compañeros observaron al colegiado con evidente desconcierto, intentando comprender el motivo de una amonestación que no parecía tener justificación en el desarrollo de la jugada.
Pero la polémica no quedó únicamente entre los protagonistas dentro del campo. Desde el banquillo del conjunto iraní, el entrenador Mehdi Rahmati perdió la paciencia ante lo sucedido y lanzó una acusación que rápidamente comenzó a circular en las imágenes del encuentro.
"¡Está borracho!", gritó el técnico de Gol Gohar, visiblemente molesto por el comportamiento del árbitro. Sus palabras reflejaron el nivel de frustración que había generado la actuación de Hattab durante el compromiso.
Las sospechas sobre el estado del colegiado comenzaron a tomar fuerza debido a sus intervenciones y a la manera en que condujo algunas situaciones del partido. No obstante, las acusaciones de que se encontraba bajo los efectos del alcohol no han sido confirmadas oficialmente.
La situación llegó a tal punto que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) consideró necesario intervenir antes de que comenzara el segundo tiempo. El organismo tomó la decisión de retirar a Hattab de sus funciones como árbitro principal.
De esta manera, el colegiado sirio no regresó al terreno de juego para dirigir la segunda mitad del enfrentamiento. Su sustitución se convirtió en uno de los acontecimientos más llamativos de la jornada en la competición continental.
La intervención de la AFC buscó evitar que la situación continuara generando controversia durante el desarrollo del encuentro. Aunque no se han detallado públicamente las razones oficiales del cambio, la decisión llegó después de las numerosas quejas por el desempeño arbitral.
El episodio dejó una imagen poco habitual en el fútbol internacional, especialmente por tratarse de un partido de una competición organizada bajo la estructura de la AFC. Ahora, la actuación de Hanna Hattab y las circunstancias que provocaron su sustitución quedan bajo la atención del organismo asiático.