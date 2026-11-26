Anika, la todavía esposa de Manuel Neuer, se pronunció a través de las redes sociales con un fuerte mensaje después de que se confirmara que el arquero volvió de sus vacaciones de Brasil con otra mujer.
La vida personal de Manuel Neuer quedó en el centro de la polémica luego de que trascendiera que el arquero del Bayern Munich regresó a Alemania tras pasar unos días de vacaciones en Brasil junto a una mujer de 23 años.
En ese contexto, su todavía esposa Anika Neuer, que hace poco dio a luz al segundo hijo del guardameta, compartió un potente mensaje en sus redes sociales que despertó todo tipo de interpretaciones.
La frase que difunde es contundente: "Engañar a una mujer embarazada es otro nivel de maldad". El texto apunta directamente a una traición en una etapa sensible del matrimonio y generó repercusión por el momento en que se filtró.
En la publicación, Anika describe el dolor que implica una infidelidad durante el embarazo y cuestionó que quién es capaz de engañar a la mujer que está esperando un hijo suyo. "Eso no es un error. Es una decisión. Una decisión egoísta, cruel y llena de falta de respeto", expresa uno de los fragmentos.
El mensaje también remarca la importancia del acompañamiento y respaldo durante la gestación: "La mujer que debería sentirse amada, protegida y acompañada termina teniendo que lidiar con un dolor que vos mismo le provocaste".
La publicación cierra con una condena tajante a esa actitud: "Si sos capaz de traicionar a la mujer que lleva a tu propio hijo, justo cuando más te necesita, no es que solamente te falte lealtad; te faltan los valores más básicos,la decencia y el respeto". La última palabra resume el tono de todo el descargo: "Repugnante".
Ante la repercusión que generó verlo acompañado de otra mujer en Brasil mientras se recupera de una lesión y regresar con ella misma a Múnich, el diario BILD publicó nuevos detalles sobre la chica misteriosa que estuvo junto a Neuer.
Según el medio germano, la joven tiene 23 años, trabaja como fisioterapeuta y asiste al arquero durante su recuperación. Sin embargo, desde el entorno d Neuer aseguran que la relación entre ambos iría más allá de lo estrictamente profesional y que llevarían varios meses saliendo.
Durante su estadía en Brasil, que comenzó el 15 de noviembre y terminó el pasado lunes con su vuelta a Múnich, Neuer se alojó en el exclusivo Zendaya Resort Beach Sport & Spa, ubicado frente a la playa de Manguinhos, en Buzios. Fue captado conduciendo una motocicleta con la que sería su nueva conquista.
Pese a las críticas de algunos hinchas por el viaje en plena temporada de competencia, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, respaldó al capitán. "Necesita relajarse un poco. Cuando el plantel tenga libre entre Navidad y Año Nuevo, él tendrá que entrenar duro porque se acerca su regreso", explicó.
De acuerdo con BILD y RTL, Neuer decidió terminar con Anika a principios del pasado mes de octubre, apenas unas semanas después de que ella diera a luz a su segundo hijo a finales de agosto. El divorcio está en trámites.
Anika es una exjugadora profesional de balonmano de 26 años, que se hizo mundialmente reconocida por ser la esposa de Manuel Neuer. Estudió gestión de moda en Nagold y se ha desempeñado como economista en el sector textil para la firma alemana Kinga Mathe, además de trabajar como instructora de pilates.
Su relación con el guardameta de 40 años comenzó en 2020, poco después de que Neuer se divorciara de su primera esposa, Nina Weiss.
Se casaron en una ceremonia íntima y secreta en noviembre de 2023 cerca del lago Tegernsee. Tienen dos hijos en común: Luca, nacido en marzo de 2024, y un segundo bebé nacido a finales de agosto de 2026, poco antes de que trascendiera su separación.
Anika no ha dado declaraciones formales a la prensa ni ha mencionado directamente a Neuer, pero compartió un contundente mensaje en sus perfiles sobre la infidelidad durante el último embarazo.