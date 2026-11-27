NO SE VIO EN TV: Bronca de Leo Messi, zafarrancho del Inter Miami, hubo abucheos y Colombus barrió al actual campeón de la Major League Soccer.
¡Batacazo! Inter Miami quedó eliminado en octavos de final de la MLS tras perder la serie ante Colombus Crew.
El entrenador del Colombus Crew celebró con todo la victoria y clasificación de su equipo a cuartos de final.
Este fue el dato aterrador: Leo Messi no apareció en todo el partido de octavos de final de la Major League Soccer.
Tras el final del partido, la afición de Colombus Crew abucheó a Leo Messi que se fue por uno de los túneles del estadio de Colombus.
Mientras Messi era abucheado, el argentino mostró una sonrisa al meterse al túnel. Inter Miami quedó eliminado.
Colombus Crew venció en los dos partidos al Inter Miami y clasificó a cuartos de final de la Major League Soccer.
Inter Miami pudo sentenciar el partido, pero Colombus hizo un gran partido a nivel defensivo.
COlombus Crew venció y eliminó al Inter Miami. Además, esfumó su sueño del bicampeonato.
La bronca de los jugadores del Inter Miami contra Colombus Crew de la Major League de Estados Unidos.
Leo Messi apenas ganó un título en la temporada donde perdió la gran final de la Copa del Mundo.
El bonito abrazo entre los futbolistas del Colombus Crew tras echar al Inter Miami de Leo Messi.
La bronca de Messi en un partido en el que estuvo errático. Inter Miami ya está fuera de la Major League Soccer.
Colombus Crew barrió al Inter Miami y avanzó a los cuartos de final de la Major League.
Inter Miami quedó despachado y el club entró en modo vacaciones tras la eliminación en los octavos de final de la Major League Soccer.