"La gente cree que los jóvenes llegamos y ya tenemos que empezar a jugar al 100%, dándolo todo, haciendo nuestro mejor fútbol, pero no es así. Se necesita paciencia. A veces no tenemos el tiempo de adaptación que necesitamos. Somos muy jóvenes y hablar un nuevo idioma es muy difícil. A veces es importante contar con el apoyo del entrenador y yo cuando fui al Barcelona no lo tuve. Apenas me hablaban", revela.