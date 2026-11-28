El joven delantero disputa este sábado la final de la Copa Libertadores con el Palmeiras ante Estudiantes. Durante la previa hizo memorio sobre su fugaz paso por el Barcelona y cuenta por qué no logró triunfar.
El 12 de julio de 2023 el Barcelona anunció la llegada de Vitor Roque como un auténtico crack. El brasileño era el máximo goleador sudamericano Sub-20 y, aunque estaba a la sombra del potencial de Endrick, era un fichaje ilusionante para la insitución catalana.
En un inicio, el joven delantero debía incorporarse a la dinámica del equipo azulgrana a inicios de la temporada 2024-25, pero acabó llegando en enero de 2024. Este cambio de planes fue a raíz de la dura lesión que sufrió Gavi, lo que permitió al club inscribir su ficha.
Durante esa media temporada solamente disputó 16 partidos, apenas marcó dos goles y no logró convencer a Xavi Hernández. Fue un fichaje estratégico gestionado por el propio Deco que al final terminó siendo un fiasco para la entidad.
Con el cambio de técnico la temporada siguiente, la fortuna de 'Tigrinho' no cambió y salió cedido al Betis en busca de minutos. El atacante tampoco entraba en los planes de Hansi Flick y probó suerte en el conjunto verdiblancos. En un inicio estaba rindiendo, pero fue perdiendo importancia en el esquema rápidamente.
Ante esta situación, Deco tomó la sorprendente decisión de traspasarlo nuevamente al Palmeiras en febrero de 2025, apenas un año después de su llegada a Europa. El jugador regresó a su país tras su mala experiencia por LaLiga.
Ahora, Vitor Roque reapareció en una entrevista con el diario AS para brindar su versión sobre su salida del cuadro azulgrana. Confiesa que apenas tenía comunicación con el cuerpo técnico y sus compañeros.
"Me fui a Barcelona cuando tenía 18 años. Era un sueño que estaba haciendo realidad: jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Fue un poco difícil", recuerda el delantero de 21 años.
"Me fui con una lesión de sindesmosis, que debía haberme operado en el Athletico Paranaense y no lo hice. Llegué con mucho dolor, bastante. Durante ese proceso, haciendo fisioterapia, intentado estar en la mejor posible, pero al final no lo conseguimos", declara el futbolista sobre unas molestias que habrían provocado no explotar todo su nivel con la camiseta blaugrana.
Sin embargo, no todo fue negativo ese año y reconoce que aprendió muchas cosas: "Comprendí que, pase lo que pase, hay que trabajar, hay que esforzarse y aprovechar las oportunidades que te dan, por mínimas que sean a veces. Hay que estar ahí, dedicándose a ello porque nadie va a hacer lo que solo tú puedes hacer por ti mismo".
El mismo atacante admite que su etapa en el viejo continente no salió como esperaba y también achaca estos motivos a la precocidad con la que llegan los talentos sudamericanos a los clubes europeos.
"La gente cree que los jóvenes llegamos y ya tenemos que empezar a jugar al 100%, dándolo todo, haciendo nuestro mejor fútbol, pero no es así. Se necesita paciencia. A veces no tenemos el tiempo de adaptación que necesitamos. Somos muy jóvenes y hablar un nuevo idioma es muy difícil. A veces es importante contar con el apoyo del entrenador y yo cuando fui al Barcelona no lo tuve. Apenas me hablaban", revela.
"No conseguí rendir al máximo nivel y creo que fue parte del proceso. Sé que Dios tiene todo preparado. No fue allí, no fue lo que esperaba. Después me fui para el Betis y allí tampoco pude rendir. Pero hoy en Palmeiras me siento bien, me siento en casa. La gente me ha ayudado mucho, aquí soy feliz", afirmó.
Vitor Roque tiene una espina clavada tras su paso por el Barca: "Está claro que me queda una cierta pena, por así decirlo, pero creo que en el fútbol no hay que darle importancia a eso. Es algo que ya he perdonado en mi interior y ahora soy feliz aquí, en Palmeiras. Eso es lo más importante. Ahora hay que escribir una nueva historia".
Sobre si le gustaría volver algún día a España: "Claro que sigo teniendo el sueño de volver a Europa. No sé si será a España, no es que tenga que ser necesariamente allí. Ese deseo de volver a España no es para demostrar nada que tenga que demostrar. Tengo el sueño de volver a Europa. No sé si será en España, Inglaterra, Italia o cualquier club, pero hoy estoy feliz en Palmeiras.
Para cerrar el tema de su etapa como azulgrana, Vitor Roque cuenta que Raphinha y Araújo fueron lo más cercanos. "Salía mucho con Raphinha, que me ayudó muchísimo. Es un tipo increíble y me echó una gran mano en todo ese proceso. Ronald Araújo, que ahora está en el Liverpool, fue otra persona que también me ayudó mucho y le tengo mucho cariño".