El punto máximo de incomodidad se evidenció tras el reciente empate 2-2 frente al Napoli en Champions. Al término del encuentro, Haaland no ocultó su fastidio ante los micrófonos y cuestionó el funcionamiento grupal, admitiendo que el plantel debe exigir mucho más de sí mismo para controlar los partidos y reconociendo con crudeza que desconoce exactamente en qué están fallando.