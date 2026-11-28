Pese a tener un contrato vigente de larga duración, el futuro de Erling Haaland no está garantizado en el Manchester City y una voz autorizada de Inglaterra dio detalles de su posible fichaje por el Real Madrid.
La creciente frustración de Erling Haaland por el bache deportivo del Manchester City ha reactivado los rumores sobre su salida en Europa, un escenario que culminó con el contundente pronóstico de una leyenda inglesa asegurando que el delantero fichará por el Real Madrid en menos de año y medio.
El presente del noruego en Inglaterra atraviesa un momento de notable tensión. Aunque inició la temporada 2026-27 con un ritmo goleador implacable, sumando 14 tantos en sus primeros 15 duelos oficiales (nueve en la Premier League y cinco en Champions), su producción se ha frenado en seco durante noviembre.
Haaland ya acumula cuatro partidos consecutivos sin ver portería en todas las competiciones, una sequía inusual para sus estándares habituales.
Esta falta de contundencia individual coincide directamente con la crisis colectiva que experimenta el conjunto ciudadano en la era posterior a Pep Guardiola..
Bajo la dirección técnica del italiano Enzo Maresca, el equipo encadena cuatro encuentros sin conocer la victoria, mostrando serias dificultades para sostener su dominio en el juego tanto en el torneo doméstico como en el ámbito continental.
El punto máximo de incomodidad se evidenció tras el reciente empate 2-2 frente al Napoli en Champions. Al término del encuentro, Haaland no ocultó su fastidio ante los micrófonos y cuestionó el funcionamiento grupal, admitiendo que el plantel debe exigir mucho más de sí mismo para controlar los partidos y reconociendo con crudeza que desconoce exactamente en qué están fallando.
Ante las cámaras y en el césped, los gestos de impotencia del noruego encendieron las alarmas. Sin embargo, Maresca intentó restar dramatismo a la situación en rueda de prensa, señalando que el malestar es natural en un futbolista ganador que vive del gol y asegurando que el delantero continúa entrenando con normalidad dentro del grupo.
Desde las oficinas del Etihad Stadium también buscan proyectar absoluta calma frente a las especulaciones. La directiva del City sostiene que no existe preocupación alguna por el futuro de su estrella y recuerda que está blindado con un contrato de larga duración vigente hasta junio de 2034, por lo que no contemplan su traspaso.
A pesar de la postura oficial del club inglés, los principales gigantes del fútbol español siguen de cerca el descontento del vikingo. Tanto el Real Madrid como elBarcelona monitorean la evolución del caso en Manchester, atentos a cualquier grieta deportiva o institucional que pueda abrir una ventana de negociación en los próximos mercados de verano.
En este clima de incertidumbre irrumpió con fuerza la voz de Gary Neville. Durante su participación en el podcast The Overlap, el histórico exdefensor del Manchester United lanzó una predicción sin rodeos.
Neville afirmó que está absolutamente seguro de que Haaland vestirá la camiseta blanca en un plazo máximo de 18 meses, e incluso dejó abierta la puerta a que la operación se concrete al finalizar la presente campaña.
"Estoy totalmente convencido de que Erling Haaland será jugador del Real Madrid en un plazo máximo de 18 meses, y quizá al final de la temporada", confesó el exdefensor.
Para sostener su teoría, Neville apeló al historial de contrataciones galácticas de Florentino Pérez y detalló cómo encajaría el noruego en el esquema merengue. Según su análisis, el desembarco de Haaland en el Bernabéu desencadenaría la salida de Vinicius del conjunto merengue.
"Creo que el brasileño Vinicius Júnior saldrá del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé pasará a la banda izquierda y Erling Haaland será el delantero centro del Real Madrid", explicó Neville.
Bajo esa proyección táctica y financiera diseñada por Neville, Mbappé abandonaría el centro del ataque para ubicarse en su posición natural sobre la banda izquierda, cediendo así todo el frente ofensivo al goleador noruego. De este modo, las palabras del exfutbolista inglés han terminado por avivar el debate sobre el próximo gran movimiento del mercado europeo.