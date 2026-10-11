La reacción de Neuer tras sufrir el gol más rápido en la historia de la Bundesliga

Bayern Múnich no logró pasar este sábado de un empate a domicilio ante el Augsburgo (2-2) y desperdició la oportunidad de despojar del liderato al Borussia Dortmund, que también igualó a dos goles el viernes contra el Werder Bremen. El conjunto bávaro se encontró en desventaja prácticamente desde el primer instante, cuando, tras un error garrafal de Manuel Neuer, que perdió el balón fuera de su área al intentar un pase, Robin Fellhauer abrió el marcador a los ocho segundos con el gol más temprano de la historia de la Bundesliga. Repasá la tabla de posiciones de la Bundesliga El Bayern tuvo el saque inicial y, como es habitual, tocó el balón hacia atrás para que Neuer lo enviara a campo contrario, pero el arquero hizo un mal control, luego intentó golpear el esférico y lo envió al cuerpo de Fellhauer, que corrió libre de marca hacia la portería y firmó el 0-1 a puerta vacía. Ese gol tempranero marcó el partido. El Bayern intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para fabricar llegadas claras y el Augsburgo plantó una telaraña defensiva, con una zaga de cinco hombres, que dificultaba el juego de profundidad de los visitantes. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El error que tuvo Neuer en los primeros segundos del partido. Al segundo 28 Augsburg se puso arriba en el marcador #Budnesliga #Neuer #TVCDeportes https://t.co/yxMA2M55Cw — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 10, 2026

La primera ocasión realmente clara de la visita llegó en la última jugada de la primera parte, cuando un disparo a quemarropa de Harry Kane, tras un gran pase de Aleksandr Pavlovic, tocó el larguero antes de irse fuera. En el minuto 51, Luis Díaz marcó de volea, pero el gol fue anulado tras revisión del VAR por fuera de juego de Filp Stasinic. El Bayern comenzó el segundo tiempo con ímpetu y en el 55' Ismael Saibari logró el empate con un remate dentro del área a pase de Kane. No obstante, un buen contragolpe del Augsburgo y un despeje a medias de Neuer tras un centro volvió a dejar al Bayern por debajo en el marcador. El balón quedó en los pies de Rodrigo Ribeiro, que definió a placer.

La lucha del Bayern contra el muro del Augsburgo volvió a empezar. Dos goles de Luis Díaz y Serge Gnabry fueron anulados por fuera de juego previo y en el 79' el meta Finn Dahmen reaccionó con una parada sensacional ante un cabezazo de Kane. Una maldición parecía pesar sobre el equipo bávaro. Sin embargo, su insistencia le llevó al empate en el minuto 81' cuando Nathaniel Brown marcó dentro del área pequeña tras un centro de Kane desde la izquierda.

REACCIÓN DE NEUER