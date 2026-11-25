La gran final del fútbol femenino hondureño se definirá este domingo 29 de noviembre, cuando Motagua Femenino y C.D. Femenino Universidad se enfrenten en el partido de vuelta, programado para las 5:30 p. m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
Es importante mencionar que el encuentro de ida, disputado en el complejo deportivo de San Pedro Sula, finalizó con un empate 1-1, dejando abierta la disputa por el título de campeón.
Noelia Martínez fue la encargada de abrir el marcador a favor de Universidad, mientras que Nicolle García consiguió el empate para Motagua con un espectacular gol de tiro libre, manteniendo vivas las aspiraciones de las Águilas de conquistar el campeonato.
Con un marcador global de 1-1, ambos equipos llegarán en igualdad de condiciones al encuentro decisivo, en el que buscarán demostrar su superioridad y consagrarse campeonas del fútbol femenino hondureño.
Se espera una importante presencia de aficionados en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde las Águilas buscarán aprovechar el respaldo de su afición.
TODOS LOS DETALLES DE LA FINAL DE VUELTA
• Fecha: Domingo 29 de noviembre de 2026.
• Hora: 5:30 p. m.
• Lugar: Estadio Nacional Chelato Uclés.•
Encuentro: Motagua Femenino vs. C.D. Femenino Universidad.
• Marcador global: 1-1.
Precios de entrada:
• Público general: L100.
• Aficionados con camisa de Motagua de cualquier diseño: L60.
• Tercera edad: L50.
• Jugadoras de Liga Mayor y Liga Nacional Femenina: L50, presentando su carnet vigente.
La venta de boletos se realizará el mismo día del partido en el portón habilitado del sector de Silla del estadio.
La invitación está abierta a toda la afición hondureña para que asista, disfrute de una emocionante final y contribuya al fortalecimiento y crecimiento del fútbol femenino nacional, reconociendo el talento, esfuerzo y dedicación de sus protagonistas.