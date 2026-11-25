La gran final del fútbol femenino hondureño se definirá este domingo 29 de noviembre, cuando Motagua Femenino y C.D. Femenino Universidad se enfrenten en el partido de vuelta, programado para las 5:30 p. m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Es importante mencionar que el encuentro de ida, disputado en el complejo deportivo de San Pedro Sula, finalizó con un empate 1-1, dejando abierta la disputa por el título de campeón.

Noelia Martínez fue la encargada de abrir el marcador a favor de Universidad, mientras que Nicolle García consiguió el empate para Motagua con un espectacular gol de tiro libre, manteniendo vivas las aspiraciones de las Águilas de conquistar el campeonato.

Con un marcador global de 1-1, ambos equipos llegarán en igualdad de condiciones al encuentro decisivo, en el que buscarán demostrar su superioridad y consagrarse campeonas del fútbol femenino hondureño.

Se espera una importante presencia de aficionados en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde las Águilas buscarán aprovechar el respaldo de su afición.