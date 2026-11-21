El atacante del París Saint Germain Desiré Doue fue retirado del terreno de juego del Allianz Riviera de Niza en camilla, tras sufrir una lesión en la rodilla derecha, antes del final de la primera parte.

El jugador internacional de Francia, que logró el segundo tanto del choque ante el Niza que puso en ventaja al conjunto de Luis Enrique, se dañó la pierna derecha en una acción en solitario, cuando intentaba controlar un balón. Dejó el campo con las manos en la cara, síntomas de dolor, con lágrimas en los ojos y sobre una camilla.