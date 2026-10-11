Oferta galáctica por Olise: le prometen un salario de 30 millones de euros

Michael Olise ya se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol moderno. Su talento, capacidad para decidir partidos y creciente influencia en el Bayern Múnich lo han situado en el escaparate internacional. Cada actuación del francés sobre el campo aumenta su impacto y cada movimiento relacionado con su futuro despierta el interés de los grandes de Europa. Entre ellos está el Real Madrid, que sigue atento a la evolución del jugador. Pero en Múnich son conscientes de la dimensión que ha adquirido su estrella y quieren asegurarse de que su futuro siga ligado al club. Para ello, preparan una importante renovación con la que pretenden alejar a sus posibles pretendientes. Según Sky Alemania, la propuesta contempla ampliar su contrato hasta 2032.

La oferta económica estaría a la altura de su creciente protagonismo. De acuerdo con esta información, Olise podría convertirse en el futbolista mejor pagado del Bayern, superando incluso a Harry Kane y Jamal Musiala, cuyos salarios rondan los 25 millones de euros anuales. El extremo galo percibe actualmente unos 14 millones de euros y la mejora supondría un salto importante, hasta una cifra cercana a los 30 'kilos'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El movimiento responde también al interés que ha despertado en el mercado. El Real Madrid mantiene al atacante bajo vigilancia y el Bayern quiere adelantarse a cualquier posible ofensiva. La intención es reconocer su importancia deportiva y garantizar su continuidad a largo plazo. Sin embargo, el dinero no sería el único factor determinante. Uno de los principales obstáculos podría ser la inclusión de una cláusula de rescisión que permita al jugador tener cierto control sobre su futuro.