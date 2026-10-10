Messi marca doblete en goleada del Inter Miami y mete presión a CR7 por los 1,000

Solo cuatro días después de su emotiva despedida de la selección argentina, Lionel Messi dio otro festival de fútbol con el Inter Miami al anotar un doblete, al igual que Luis Suárez, en el contundente 4-0 endosado al DC United en el NU Stadium. Messi alcanzó los 23 goles en lo que va de la MLS y es cada vez más el máximo artillero de la liga. En su carrera total tiene 934 y queda a 46 de Cristiano Ronaldo en la carrera por los 1,000. El portugués tiene 980.

Suárez también fue protagonista al anotar los dos goles que pusieron cuesta abajo el duelo en la primera mitad. Después de su multitudinaria despedida de la selección argentina, el pasado 6 de octubre en Buenos Aires en el amistoso contra Benín, Messi salió de titular en el once de Cristian González para enfrentarse al DC United. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En esta fecha FIFA extendida a tres semanas, Messi logró disputar todos los partidos del Inter Miami y se desplazó a Argentina solo para el histórico encuentro del pasado martes, en el que anotó un gol y dio dos asistencias.

Si también se considera el compromiso internacional, Messi lleva cinco partidos consecutivos marcando. Anotó el primero nada más comenzar la segunda mitad al rematar dentro del área una asistencia de Suárez. Fue a la hora de partido cuando Messi culminó su gran noche con una maravilla. Logró un eslalon espectacular entre tres defensas para entrar en el área y fulminar al portero con un remate cruzado que desató la euforia del público del NU Stadium.