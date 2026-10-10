Mourinho impacta a LaLiga con su polémica decisión tras la expulsión de Vinicius

El Real Madrid logró una ajustada victoria por la mínima frente al Villarreal en la octava jornada de La Liga. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano tan pronto como concluyó el encuentro en el Santiago Bernabéu. La verdadera noticia saltó en la zona mixta, donde José Mourinho tomó la drástica decisión de no presentarse ante los medios. Con este gesto, el entrenador portugués dejó plantados a los 68 periodistas que esperaban sus declaraciones en la sala de prensa.

Este silencio ensordecedor refleja la enorme tensión que se vive actualmente dentro del club blanco hacia el estamento arbitral. La postura del técnico cuenta con el respaldo de la directiva, que comparte un profundo descontento por cómo se están dirigiendo sus partidos. El ambiente en el feudo madridista se volvió muy tenso a lo largo de los noventa minutos de juego. La expulsión de Vinícius Júnior por parte del colegiado Isidro Díaz de Mera terminó de agotar la paciencia del cuerpo técnico y de la afición local. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Desde el banquillo se protestó con insistencia el criterio del árbitro durante todo el encuentro. En el Real Madrid consideran que existió un trato desproporcionado al castigar sus faltas, mientras que se permitieron constantes interrupciones por parte del equipo visitante.