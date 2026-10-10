Real Madrid no suelta a Barcelona, pero ellos lo amargan: la tabla de posiciones de LaLiga

El paso del cuadro catalán por la competición doméstica está siendo arrollador. Con estos tres nuevos puntos, los culés se consolidan en la cima de la tabla con 24 unidades de 24 posibles, apoyados en una efectividad ofensiva impresionante: acumulan 34 goles a favor y apenas siete en contra. La mezcla de solidez defensiva y contundencia en el área rival los mantiene como el rival a vencer en España.

El FC Barcelona sigue a paso firme en LaLiga EA Sports. Tras derrotar con un claro 3-0 al Getafe, el conjunto azulgrana sumó su octava victoria consecutiva en las primeras ocho jornadas del campeonato. Con este triunfo, los dirigidos por Hansi Flick igualaron el mejor arranque liguero en toda la historia del club, una marca que hasta ahora pertenecía en exclusiva al equipo que dirigió el argentino Gerardo 'Tata' Martino en la temporada 2013-14.

El horizonte se presenta apasionante para el equipo de Flick. Si el Barcelona logra vencer la próxima semana al Real Betis en el estadio Benito Villamarín, firmará el mejor inicio de temporada de toda su historia. Además, una victoria en tierras andaluzas le permitiría igualar el récord absoluto de LaLiga de nueve triunfos seguidos en un comienzo de torneo, registro en poder del Real Madrid desde la campaña 1968-69.

Pese al paso perfecto del líder, sus perseguidores más inmediatos no aflojan en la pelea por el título. Tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid lograron sumar de a tres en sus respectivos compromisos de la jornada, por lo que la presión en la parte alta de la clasificación se mantiene viva.

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El Atlético de Madrid tuvo que sufrir hasta el último suspiro para superar su encuentro. Un gol tardío del central argentino Cuti Romero rescató los tres puntos para los colchoneros, permitiéndoles llegar a las 19 unidades. Con este resultado, el equipo rojiblanco se sitúa en la tabla a cinco puntos de distancia del conjunto azulgrana.

Por su parte, el Real Madrid tampoco la tuvo fácil frente al Villarreal. El club blanco pasó apuros, pero logró sellar un trabajado triunfo que le permite no perderle la pisada al líder. Los merengues se mantienen como escoltas cercanos, conservando la brecha de seis puntos por detrás de la escuadra culé.