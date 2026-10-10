Diomande salvó al Real Madrid y Vinicius fue expulsado ante Villarreal

El Real Madrid se impuso por 1-0 sobre Villarreal en el Santiago Bernabéu por la octava jornada de LaLiga, en un encuentro en el que Yan Diomande anotó su primer gol de blanco y Vinicius terminó expulsado por agarrar del pelo a Saliba. Las ocasiones claras brillaron por su ausencia en una primera parte con poco fútbol y solo un tiro a puerta. El Real Madrid, con Diomande en el once inicial en lugar de Vinicius, encontró muchos problemas para llevar la pelota al último tercio del campo. Al Villarreal, con el regreso de Foyth reforzando su parcela defensiva, le servía con poco para no sufrir.

Ante un Bernabéu más conciliador que otros días, con la paciencia renovada después del parón de selecciones, los pupilos de Jose Mourinho no tuvieron demasiada fluidez en la creación de juego. El Villarreal tenía la posesión del balón y más acierto en el pase, aunque el buen hacer de la defensa merengue permitió a Courtois estar tranquilo. La pareja Tchouaméni-Valverde en el centro, con Güler condenado a la banda derecha, tuvo muy poca incidencia en la creación. Las escasas ocasiones de los blancos llegaron tras balones largos y desmarques de sus delanteros, como un pase del turco desde la frontal que bajó Carreras y Mbappé estrelló en un palo. Protagonista en ese proceso fue Trent. El británico estuvo entre los jugadores de su equipo que generaron más peligro gracias a sus balones en largo. En el minuto 21, una de esas pelotas llegó a Mbappé, que controló, recortó dentro del área y sacó un tiro muy forzado, resbalando, que Gulácsi repelió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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El Villarreal respondió pronto, con un disparo de Moleiro desde la esquina izquierda del área que no cogió toda la rosca que el tinerfeño habría querido. Sin acierto de los delanteros, el descanso llegó con 0-0 en el marcador y el Bernabéu mostró los primeros signos de descontento con su equipo. En la segunda mitad, el Villarreal volvió a tener el control de la pelota y Mourinho revolucionó su alineación sustituyendo a Trent por Vinicius, recibido con división de opiniones por su estadio, pero que se fue ganando su cariño con el paso de los minutos. Valverde pasó al lateral derecho, Güler asumió el timón en el centro del campo y el brasileño se acomodó en la banda izquierda. Pronto aportó sensación de peligro para el Real Madrid. Una jugada de Vini por su banda terminó con un centro para Diomande, que entraba por la derecha, y que remató con violencia, pero sin precisión. No obstante, el Villarreal seguía cómodo cuando tenía la pelota y llegó a inquietar a Courtois con un disparo lejano de Gueye.

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Entonces se adelantó el local. Valverde filtró un pase desde la frontal del área para Diomande, que recibió, se giró y disparó por bajo a portería mientras los defensas del Villarreal pedían fuera de juego. El asistente anuló el tanto en primera instancia, pero el VAR corrigió la decisión y el gol subió al marcador. Fue el primero del marfileño desde su llegada al equipo blanco. El Real Madrid estaba incisivo y Vini aprovechó esa dinámica para hacer el 2-0. Sin embargo, el VAR llamó al colegiado: el brasileño había tirado del pelo a Saliba en su carrera hacia la portería. No solamente le anuló el gol, sino que lo expulsó con roja directa.

💥 | Diaz de Mera Escuderos acude a la pantalla del VAR en el Santiago Bernabéu. ⚪️🇪🇸📌 Vinicius Junior le tira del pelo a Nathan Saliba sin disputar el balón, ES ROJA Y NO ES GOL✅ Acierto del conjunto arbitral🏟️ Real Madrid - Villarreal https://t.co/kLzNsU1eOr — Laliga News (@laligaa_neews) October 10, 2026