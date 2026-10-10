Barcelona vs. Getafe EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el partido de LaLiga

Sin el brasileño Raphinha, su máximo goleador, aunque con el portero Joan Garcia de regreso, el Barcelona retoma este sábado LaLiga ante Getafe con el doble reto de prolongar su paso firme como líder e igualar el mejor arranque del campeonato en la historia del club. Si el equipo de Hansi Flick suma los tres puntos frente al cuadro madrileño, alcanzará un pleno de victorias en las primeras ocho jornadas del torneo doméstico, las mismas que el Barça del argentino Gerardo 'Tata' Martino registró en la temporada 2013-14. El precedente invita al optimismo azulgrana: el Getafe nunca ha ganado en sus 21 visitas al Camp Nou, donde acumula 17 derrotas y cuatro empates.

Se prevé un duelo de contrastes entre la abundancia goleadora del Barça de Flick, que ha marcado 31 goles en siete jornadas, y la optimización ofensiva del Getafe, undécimo clasificado con ocho puntos tras marcar únicamente cuatro goles. El técnico alemán recupera a Joan Garcia, que se perdió el partido contra el Sevilla por unas molestias en la rodilla, pero pierde a Raphinha, que en su reconversión a delantero se ha erigido en un goleador voraz. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El brasileño, máximo anotador de LaLiga con 12 tantos, no se ha entrenado con sus compañeros esta semana debido al edema muscular en el muslo derecho que sufrió con su selección y se perderá, por lo menos, los próximos dos partidos. Sin el nuevo '9' de la plantilla, el también brasileño Gabriel Jesus tendría su primera titularidad con el Barça. El exjugador del Arsenal y Manchester City ya ha demostrado su olfato goleador en los minutos que ha disputado como suplente, con dos tantos en 41 minutos como azulgrana.

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El Getafe, por su parte, vuelve a LaLiga con fuerza después de un reposo ansiado de casi tres semanas. Los hombres de José Bordalás estaban agotados tras un inicio de curso intenso con una plantilla insuficiente, lesionados y ausencias que provocaron la acumulación de minutos. El técnico azulón tuvo que gestionar el tiempo sin competición sin cinco futbolistas que fueron citados con sus selecciones y tuvieron menos descanso: Mario Martín, Martín Satriano, Nemanja Gudelj, Djené Dakonam y Saba Sazonov. Salvo Satriano, que tuvo que abandonar la concentración de Uruguay con una inflamación en una rodilla, todos volvieron en buen estado.