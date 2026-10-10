Federación portuguesa gira comunicado sobre Cristiano tras dejar la selección

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) abrió un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo luego de su repentina salida de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el entrenador Jorge Jesus.
A través de un comunicado publicado este sábado, el Comité Disciplinario de la Federación afirma que el veterano delantero se encuentra bajo "suspensión preventiva" y que "se ha otorgado carácter urgente al proceso".
Según la nota, el caso de Cristiano está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa.
"Inicio de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por resolución de la Sección No Profesional, de 9 de octubre de 2026, con el fin de determinar la eventual relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estuvo sometido hasta la fecha de la apertura del procedimiento, se dictó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó carácter urgente al procedimiento", se informa en el comunicado.
Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo tres días antes (1-2).
A través de una carta publicada en sus redes sociales, el futbolista contó su versión, una que incluía los diversos vaivenes con el cuerpo técnico y promesas incumplidas. "El entrenador me había fallado con su palabra", llegó a escribir, además de pedir disculpas, tanto al país como a sus compañeros y Federación.
También en esa nota, Cristiano afirmó que aceptaba una sanción por su decisión de abandonar el equipo y dejó la puerta abierta a un regreso al combinado nacional tras ese posible castigo.
Según el Reglamento Disciplinario de la FPF, si "un jugador que, debidamente citado, abandone o no se presente sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente y si es jugador profesional, con una multa de entre 500 y 1.000 euros".
Se espera que en las próximas semanas se confirme la sanción que Ronaldo deberá cumplir.