Federación portuguesa gira comunicado sobre Cristiano tras dejar la selección

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) abrió un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo luego de su repentina salida de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el entrenador Jorge Jesus. A través de un comunicado publicado este sábado, el Comité Disciplinario de la Federación afirma que el veterano delantero se encuentra bajo "suspensión preventiva" y que "se ha otorgado carácter urgente al proceso". Según la nota, el caso de Cristiano está ahora en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación portuguesa.

"Inicio de un procedimiento disciplinario contra Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, por resolución de la Sección No Profesional, de 9 de octubre de 2026, con el fin de determinar la eventual relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el 7 de octubre de 2026. Sin perjuicio de la suspensión preventiva automática a la que estuvo sometido hasta la fecha de la apertura del procedimiento, se dictó la suspensión preventiva no automática del jugador y se atribuyó carácter urgente al procedimiento", se informa en el comunicado. Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo tres días antes (1-2). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A través de una carta publicada en sus redes sociales, el futbolista contó su versión, una que incluía los diversos vaivenes con el cuerpo técnico y promesas incumplidas. "El entrenador me había fallado con su palabra", llegó a escribir, además de pedir disculpas, tanto al país como a sus compañeros y Federación. También en esa nota, Cristiano afirmó que aceptaba una sanción por su decisión de abandonar el equipo y dejó la puerta abierta a un regreso al combinado nacional tras ese posible castigo.