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CR7 por fin dice lo que piensa de Messi e impacta a todos: "Tantos años..."

Cristiano Ronaldo le ha enviado un mensaje a Lionel Messi luego de su retiro de la selección de Argentina.

CR7 por fin dice lo que piensa de Messi e impacta a todos: Tantos años...

Cristiano Ronaldo ha dejado unas declaraciones sobre Messi que han sido muy aplaudidas.
07 de octubre de 2026 a las 13:13

El fútbol internacional vivió un momento histórico. Tras más de dos décadas defendiendo los colores de la Selección Argentina, Lionel Messi confirmó su retiro definitivo del conjunto nacional. La noticia conmovió a millones de aficionados en todo el mundo, pero el detalle que más llamó la atención fue el respetuoso mensaje de despedida que le dedicó Cristiano Ronaldo.

Menos de 24 horas después de disputar su último encuentro con la Albiceleste, el capitán argentino publicó una carta de despedida en su cuenta de Instagram. Acompañado de imágenes de esa última noche, el '10' agradeció a todas las personas que formaron parte de su camino durante 21 años y dedicó un espacio especial al recuerdo de Diego Armando Maradona.

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En la sección de comentarios, el astro portugués dejó a un lado la histórica rivalidad deportiva para reconocer el camino recorrido por el rosarino:

Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina”.

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Las palabras de Cristiano fueron aplaudidas por los fanáticos, quienes destacaron el señorío entre dos figuras que marcaron una era. Durante más de una década, ambos compitieron de manera directa por títulos colectivos e individuales en su paso por el Real Madrid y el Barcelona.

Con este adiós, Messi cierra una de las etapas más gloriosas en la historia del fútbol internacional, respaldada por la obtención de dos Copas América, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y el haber alcanzado la final del Mundial 2026.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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