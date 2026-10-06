Adiós Messi: Scaloni se quiebra, las lágrimas de Leo y el regalo que le dio el árbitro

Uno de ellos fue Nicolás Paz, de 22 años y señalado como posible heredero del lugar del ídolo sobre el césped e incluso de su camiseta número 10. El traspaso de testigo pareció por un instante casi literal: promediando la segunda mitad, Messi le entregó la pelota y el joven marcó con un exquisito zurdazo desde fuera del área, uno de esos remates que durante años llevaron la firma del propio rosarino.