Adiós Messi: Scaloni se quiebra, las lágrimas de Leo y el regalo que le dio el árbitro

Fotos: así se vivió el último partido de Messi con la selección de Argentina
La despedida de Messi parecia la previa de una final de Mundial: bombos, banderas gigantes y miles de camisetas con el 10 en la espalda. Pero la marea albiceleste que llega este martes al Monumental lo hace con una profunda tristeza, para presenciar un partido que nunca quiso ver: la despedida de Lionel Messi.
Desde varias horas antes del duelo de despedida ante Benín, las calles del barrio porteño de Núñez comenzaron a llenarse de familias enteras, grupos de amigos y aficionados llegados desde distintos puntos del país y del extranjero para ser testigos de una jornada histórica.
Lo hicieron con camisetas de todas las épocas del capitán argentino, desde la número 18 que utilizó en su debut ante Hungría en 2005 hasta el uniforme que lució en la coronación en Catar 2022 y el que vistió en la final del Mundial perdida ante España en julio pasado.
Así fue la eterna camiseta que desplegaron en El Monumental para despedir a Messi con un mensaje especial: "Gracias"
Los homenajes comenzaron antes del pitido inicial, cuando una camiseta gigante con el número 10 en la espalda y un "Gracias" en el lugar reservado para el nombre fue desplegada sobre el campo de juego para recibir al ídolo rosarino.
Messi ingresó al campo acompañado por sus hijos y se emocionó hasta las lágrimas al terminar el himno argentino, durante el que se ubicó entre Agustín Giay, único titular que no integró el plantel campeón del mundo en Catar 2022, y Emiliano Martínez, uno de los referentes más experimentados que permanecen en la Albiceleste.
Lionel Messi de Argentina reacciona triste este martes, previo a un partido amistoso internacional entre Argentina y Benín en el estadio Monumental, en Buenos Aires
También lloró durante el himno el seleccionador Lionel Scaloni, que dirige a Argentina desde 2018 y acompañó a Messi durante la etapa más exitosa de su carrera internacional.
Acá se puede ver lo triste que estaba Lionel Scaloni en la despedida de Messi
El capitán de Benín entregó luego al rosarino una estatuilla y una carta como homenaje.
Antes del comienzo del encuentro, Messi se abrazó con todos sus compañeros y mantuvo un abrazo especialmente prolongado con Cristian Romero, heredero de la cinta de capitán.
Ya hablando del partido. El amistoso entre Argentina y Benín se detuvo este martes al cumplirse el minuto 10 para que el estadio Monumental se pusiera en pie y dedicara una prolongada ovación a Lionel Messi, acompañada por fuegos de artificio, en el último partido del astro con la selección argentina.
El árbitro chileno Fernando Véjar interrumpió especialmente el encuentro durante unos instantes para dar lugar al homenaje, mientras los más de 85.000 espectadores coreaban el nombre del capitán argentino.
La afición ya se había levantado cuatro minutos antes, cuando Messi recibió el balón fuera del área y ensayó su primer remate de la noche, detenido por el portero de Benín, Marcel Dandjinou, y lo volvió a hacer en el minuto 23, cuando la 'Pulga' conectó un balón frente a la portería pero no logró anotar.
Antes del descanso Messi tuvo 4 oportunidades. El encuentro, lleno de nostalgia acumulada en 21 años de historia de Messi, pudo aumentar la cuenta de sus goles con la selección en los minutos 6, 23, 26 y 32, en jugadas en las que tuvieron protagonismo Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, así como el portero Marcel Dandjinou.
Antes de la media hora, en el minuto 26, Dandjinou negó al capitán un gol de tiro libre.El estadio Monumental ha sido colmado en sus gradas con 85.000 hinchas para un partido que será recordado por su carácter histórico.
A pesar del dominio del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la selección africana tuvo dos oportunidades de gol que pudieron aguar la fiesta.
Pero en el complemento todo se volvió distinto. Un tiro de esquina en el amanecer del segundo tiempo del partido entre las selecciones de Argentina y Benín exhibió la magia de Lionel Messi en la ejecución y la sorpresa de otro jugador que se despide este martes en el estadio Monumental, el defensor Nicolás Otamendi para el 1-0 parcial.
Fue el pase mágico del astro que se va de la selección Albiceleste a otro experimentado jugador que no volverá. Messi, que en el primer tiempo dispuso de cuatro oportunidades de gol, destrabó el partido con la rocosa selección africana en el minuto 48.
Otamendi, de 38 años, quien ha regresado a Argentina para reforzar a River Plate tras una larga carrera en Europa, se despidió de la Albiceleste tras jugar 140 partidos.Tras su gol, a un toque tras recibir el pase elevado de Messi que nadie rechazó, Otamendi abandonó la cancha en el minuto 51. Una cerrada ovación de los 85.000 asistentes lo despidió en momentos que salía y entraba en su lugar Lisandro Martínez.
El zaguero dejó el campo junto a De Paul y, con el correr de los minutos, fueron entrando varios de los jóvenes que tendrán que asumir el protagonismo en la Argentina sin Messi.
Uno de ellos fue Nicolás Paz, de 22 años y señalado como posible heredero del lugar del ídolo sobre el césped e incluso de su camiseta número 10. El traspaso de testigo pareció por un instante casi literal: promediando la segunda mitad, Messi le entregó la pelota y el joven marcó con un exquisito zurdazo desde fuera del área, uno de esos remates que durante años llevaron la firma del propio rosarino.
En el minuto 70 los 85.000 espectadores en el estadio Monumental cantaron este martes el gol 126 de Lionel Messi con la selección Argentina como si hubiese sido el de un título mundial.
A los 70 minutos, Messi respiró profundo, se quitó las manos de la cintura, tomó impulso y sacó desde el punto penalti un zurdazo potente que se le metió por el palo de su mano izquierdo al portero de Benín Marcel Dandjinou.
Ha sido uno de los momentos más felices de la noche en la que el diez se despide de la Albiceleste, el que terminó con la ansiedad del público y seguramente del mismo jugador, que antes del cobro también alcanzó a pasar saliva un par de veces.
La pena máxima fue clara a favor de Argentina, tras una falta sobre Julián Álvarez que ningún jugador de Benín se atrevió a discutir cuando el árbitro chileno Fernando Véjar señaló el punto blanco.
Después del último partido de Messi con Argentina, el juez se acercó a Leo y le regaló las tarjetas que había utilizado durante el encuentro. Una imagen imposible de olvidar. El hombre encargado de ponerle punto final a la noche también entendió lo que estaba terminando.