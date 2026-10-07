Messi aclara lo que pasó ante España tras las raras teorías y Mbappé deja mensaje

En una jornada cargada de nostalgia y sentimiento, Lionel Messi rompió el silencio tras disputar su último partido con la Selección Argentina. Ante una multitud que colmó las tribunas del Estadio Monumental de River Plate, el astro rosarino se dirigió al público para repasar su recorrido con la camiseta nacional. Durante su discurso, el capitán se acordó de su padre, de su familia, repasó los momentos difíciles, celebró los títulos alcanzados y elevó el trabajo de sus compañeros. El punto de mayor impacto en sus palabras ocurrió cuando abordó los rumores que surgieron tras la derrota en la final jugada en Nueva Jersey. Frente a las especulaciones que intentaron instalar la idea de un problema interno dentro del grupo, Messi fue directo y despejó cualquier duda.



"La realidad es que estuvimos muy cerca y no pasó nada raro. Esa es la realidad. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel emocional y físico", explicó sobre el estado del equipo en la recta final. En ese mismo sentido, el atacante enfatizó la entrega del plantel: "A nivel de piernas fue muy desgastante, llegamos con lo justo. Peleamos como siempre con esta camiseta, lamentablemente no pudimos ser campeones. No tengan dudas de que mis compañeros dejaron todo siempre por esta camiseta". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Además, reafirmó el valor humano y deportivo del vestuario que lo acompañó en sus mayores logros: "Este grupo me hizo campeón del mundo, de todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme compartir la cancha con todos ellos, era salir a competir y tenía guerreros al lado que dejaban la vida. Nosotros ganamos porque éramos un grupo fuerte".

Reconstrucción en la Selección y el mensaje de la comunidad de Mbappé

Tras esta histórica jornada, Messi regresará a Estados Unidos para continuar su carrera con el Inter Miami. En tanto, la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni inicia una etapa de reconstrucción compleja y llena de desafíos, donde mantener la base competitiva sin su principal figura será el mayor reto. El adiós del astro generó repercusiones en todo el planeta. Entre las muestras de respeto más destacadas, la comunidad más grande de seguidores de Kylian Mbappé publicó en su cuenta de Instagram una carta de despedida dedicada al 10.

"Carta de despedia a Leo Messi Hoy se despide una parte de nuestra infancia, de nuestras noches, de nuestras lágrimas y de tantos momentos que quedarán para siempre... Argentina te vio caer, levantarte y cumplir el sueño que alguna vez parecía imposible. Y el mundo tuvo el privilegio de verlo. Desde la comunidad de Mbappé más grande del mundo, solo podemos decirte una cosa: Hasta siempre. Por todo lo que nos hiciste sentir. Por todo lo que nos dejaste. ".