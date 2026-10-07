Golpe de Mbappé al Real Madrid: se iría en 2027 y gigante ofrece 250 millones

La relación entre Kylian Mbappé y la directiva del Real Madrid atraviesa momentos de aparente fricción e incertidumbre, según han señalado diversos reportes de la prensa deportiva en España. El atacante francés no estaría del todo cómodo con el proyecto deportivo actual de la institución merengue, lo que ha encendido las alarmas sobre su continuidad a mediano y largo plazo.