Golpe de Mbappé al Real Madrid: se iría en 2027 y gigante ofrece 250 millones

Han destapado que Kylian Mbappé se quiere marcar del Real Madrid y el motivo enoja mucho en la Casa Blanca. Aquí todo sobre la información que llega.
La relación entre Kylian Mbappé y la directiva del Real Madrid atraviesa momentos de aparente fricción e incertidumbre, según han señalado diversos reportes de la prensa deportiva en España. El atacante francés no estaría del todo cómodo con el proyecto deportivo actual de la institución merengue, lo que ha encendido las alarmas sobre su continuidad a mediano y largo plazo.
Según reveló el periodista Francois Gallardo a través de su página en la red social X, el delantero galo se encuentra decepcionado con el club blanco. Ante esta situación, el atacante estaría contemplando la posibilidad de abandonar la disciplina del Real Madrid de cara al año 2027.
De acuerdo con la misma fuente, en la cúpula del Real Madrid no existe la intención de interferir o interponerse en la decisión que tome el jugador. Respecto a su eventual destino, se indica que el plan del futbolista es continuar su trayectoria profesional en la Premier League de Inglaterra.
Por otra parte, diversos medios españoles informaron previamente que una de las razones de este malestar radica en los reconocimientos individuales. Mbappé se habría mostrado molesto con la entidad madrileña al considerar que el club se negó a apoyar formalmente su candidatura al Balón de Oro, el prestigioso premio concedido por la revista France Football.
A estas diferencias se suma lo informado por la Cadena COPE, emisora que reportó la existencia de un primer roce entre el jugador y la directiva del Real Madrid debido a la planificación deportiva de la presente temporada.
El atacante de 27 años sostiene que dentro del club no existe un proyecto lo suficientemente serio. Desde su perspectiva, la directiva merengue se limitó a "parchar" algunas de las carencias de la plantilla mediante las incorporaciones realizadas en el más reciente mercado de pases.
Las discrepancias no solo habrían surgido con la cúpula directiva, sino también en el propio vestuario. Algunos futbolistas del plantel habrían trasladado a los dirigentes su inconformidad con el galo, asegurando que todavía no es percibido como un líder dentro del grupo.
La misma emisora COPE sostiene que en el vestidor madrileño hay quienes ven al delantero como un "caso perdido". Según estas versiones internas, sus compañeros perciben que el atacante "juega para él, vive para él y piensa para él".
Todo este escenario de tensión se presenta de manera prematura, apenas en el mes de octubre. La acumulación de descontentos habría llevado al futbolista a considerar su marcha el próximo verano, periodo en el que el Liverpool estaría preparando una oferta de 250 millones de euros por su traspaso.
En medio de estos informes sobre su futuro, la actividad de Mbappé fuera del terreno de juego también continúa bajo la lupa de la prensa. El programa El Chiringuito informó sobre un nuevo viaje exprés del delantero a la ciudad de París realizado este martes.
Según detalló el citado programa, el futbolista acudió primero a las instalaciones de Valdebebas por la mañana para realizar una sesión de entrenamiento individual de aproximadamente una hora o una hora y media.
Tras completar el trabajo físico, Mbappé tomó un avión con destino a la capital francesa, donde pasó el resto del día, para posteriormente retornar a Madrid cerca de las nueve de la noche.
A pesar de las especulaciones generadas por tratarse de su segundo viaje a la capital francesa en pocos días, la escapada tuvo un motivo solidario. El delantero viajó para participar en un acto con niños enfermos como parte de los compromisos de su propia fundación.
Este desplazamiento reciente no altera sus compromisos inmediatos con el primer equipo. El atacante está convocado junto al resto de la plantilla para entrenarse en Valdebebas en la sesión programada para esta tarde.
En el aspecto deportivo, la presencia de Mbappé no corre peligro para el próximo compromiso de liga. El francés está previsto y disponible para enfrentarse este sábado al Villarreal a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.
En el plano estadístico con la camiseta blanca, el delantero fichó como agente libre en 2024. Desde su llegada, ha conquistado la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental correspondientes a la temporada 2024/25.
Antes de su desembarco en España, Mbappé militó en el Paris Saint-Germain entre 2018 y 2024, entidad en la que se convirtió en el máximo goleador histórico del club tras ganar seis Ligas de Francia, cuatro Copas de Francia y tres Supercopas francesas.