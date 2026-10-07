La gran apuesta de Guardiola del sextete de Barcelona se retira: "Asombramos al mundo"

Pedro Rodríguez anunció este miércoles su retirada del fútbol a los 39 años con un vídeo grabado en el Camp Nou, el estadio donde comenzó su trayectoria y donde se consolidó como uno de los jugadores del Barcelona de Pep Guardiola, hasta su última etapa en el Lazio italiano. "Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento", explicó 'Pedrito' en un emotivo vídeo publicado en sus redes sociales, en el que repasa los principales momentos de su carrera.

El delantero recordó su llegada al primer equipo azulgrana como un joven de 20 años procedente de Tenerife y destaca su etapa en el Barça, con el que ganó todos los grandes títulos y formó parte de uno de los equipos más laureados de la historia del club. "Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo", señaló Pedro, que también recuerda su sentimiento hacia el conjunto azulgrana: "El meu cor (mi corazón, en catalán) siempre será culé". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE 'Pedrito' también repasó su trayectoria con la selección española, con la que se proclamó campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y fue titular en la final ante Países Bajos, además de la Eurocopa 2012. Después de su etapa en Barcelona, el tinerfeño jugó en el Chelsea inglés y en los clubes italianos Roma y Lazio. "Italia me ha tocado el cuore (corazón, en italiano). Llegué como un veterano y me trataron como un hijo", confesó Pedro en el vídeo. El tinerfeño fue además el primer futbolista en marcar en todas las competiciones de clubes disputadas por su equipo en una misma temporada: Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Con el Barcelona conquistó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. En 2015 dejó el conjunto azulgrana para fichar por el Chelsea, antes de continuar su carrera en Italia. Tras su breve paso por el Roma, llegó al Lazio en la temporada 2021-2022. Durante su etapa en el club romano se convirtió en uno de los jugadores veteranos del vestuario y, en la temporada 2024-2025, firmó una de sus mejores campañas recientes, con diez goles en la Serie A y cuatro en la Liga Europa.





Pedro Rodríguez, la gran apuesta de Guardiola, cuelga las botas

La exitosa trayectoria de Pedro Rodríguez, que este miércoles ha colgado las botas tras casi 20 años como profesional, difícilmente se explicaría sin la intuición de Pep Guardiola, que, como entrenador del filial del Barcelona, desechó los informes que lo calificaban de "disperso" y le dio una oportunidad que el delantero tinerfeño no desaprovechó. De esa decisión del técnico catalán han pasado casi dos décadas, en las que el jugador de Santa Cruz de Tenerife ha conquistado una Copa del Mundo (2010), una Eurocopa (2012), tres Ligas de Campeones con el Barcelona, una Premier League con el Chelsea, cinco Ligas españolas, tres Supercopas de Europa, una Liga Europa, dos Mundiales de Clubes, una FA Cup, tres Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Un palmarés a la altura de pocos para un jugador que en el año 2007 los responsables de La Masia no lo incluían en la lista de futbolistas más talentosos de su generación. Pero tuvo la suerte de cruzarse con un personaje contracultural como Pep Guardiola en el Barça Atlètic. Cuando el técnico de Santpedor asumió el banquillo del Barça Atlétic, en verano de 2007, Pedro, entonces apodado como 'Pedrito', actuaba en el Juvenil, con el que ganó la Liga y la Copa en 2005. Sin embargo, los informes que recibió Guardiola sobre el menudo atacante tinerfeño no eran demasiado favorables. "Es disperso y rinde más en los entrenamientos que en los partidos. Difícilmente alcanzará el nivel necesario para jugar en el Barça Atlètic", rezaba la documentación que se le entregó a Guardiola. Pero el entrenador, prendado del atrevimiento del jugador canario, le hizo un hueco en el filial. El resultado es conocido: el Barça Atlètic subió a Segunda B, con una notable presencia de Pedrito. Entonces, el canario ya había debutado en Primera, ante el Murcia, con Frank Rijkaard como entrenador del Barça, un estreno meramente anecdótico en la máxima categoría cuando el entrenador neerlandés ya apuraba sus últimos días en el banquillo. Pedrito había llegado cuatro años antes a La Masía. En 2004 dejó la isla de Tenerife para aterrizar en Barcelona, apadrinado por Josep Colomer, entonces responsable de la cantera.