La Premier League confirmó el pasado martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de irregularidades financieras de las que le acusó en febrero de 2023. El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

"Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de todos los cargos relativos a las graves violaciones de las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas y de la mayoría de cargos relacionados con su no cooperación con la investigación", informó la Premier en un comunicado emitido este martes. Tras el anuncio del comité independiente de la liga inglesa, muchas han sido las reacciones de los entes y las personalidades del fútbol sobre el tema. El último ha sido Pep Guardiola, ex entrenador del conjunto 'sky blue' entre 2016 y 2026. En un comunicado oficial, el catalán ha mostrado su apoyo a la gestión de la entidad y se ha mostrado confiado en que se superará el problema.

COMUNICADO DE PEP GUARDIOLA

"Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros únicos aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos", dice el comunicado de Pep con un corazón azul y varias fotos con el presidente Khaldoon Al Mubarak, el consejero delegado Ferran Soriano y el exdirector deportivo Txiki Begiristain. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

los cargos al Manchester city

Según lo dispuesto por esa comisión, el Manchester City es culpable de llevar a cabo contratos adulterados con determinadas empresas para inflar sus ingresos y reducir sus costes, de presentar cuentas inexactas y de ocultar sus finanzas a los organismos del fútbol, de incumplir los límites financieros de la Premier y de la UEFA y de incumplimientos de sus obligaciones de cooperación y de actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier. La Premier indica que estos contratos adulterados con algunas compañías de Emiratos Árabes Unidos formaban parte de un "plan encubierto" por el cual estas compañías solo pagaban una parte de los acuerdos, mientras que el resto era cubierto por el mismo fondo de inversión que posee el club.