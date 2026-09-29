La amenazante respuesta del Manchester City a la Premier: "Está decepcionado"

La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de cargos financieros de los que le acusó en febrero de 2023.

El Manchester City se mostró "decepcionado y sorprendido" por la decisión de la comisión independiente de la Premier League de declararle culpable de irregularidades financieras y aseguró que es "inocente" y que apelará dicha resolución.

El club inglés fue acusado hace más de tres años de 115 irregularidades financieras relativas al periodo entre la temporada 2008-2009 y la 2017-2018.

"El Manchester City está decepcionado y sorprendido por la opinión de la comisión de la Premier League publicada hoy. El club es inocente de las acusaciones hechas por la Premier League y existe una gran cantidad de pruebas que apoyan este caso. El club actuará con determinación y, cuando sea necesario, de manera proactiva en todos los foros normativos y jurídicos pertinentes", afirma el City en un comunicado.

"El proceso de la Premier League sigue su curso, con elementos importantes incompletos. El Manchester City ahora perseguirá una apelación sobre la base de que esta opinión (la de la Premier) contiene errores y no es segura. El club ha respetado escrupulosamente el debido proceso durante ocho años, partiendo de la premisa de que la directiva de la Premier League actuaría como un organismo regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas. Como es lógico, el club tiene limitaciones a la hora de hacer más declaraciones hasta que concluyan todos los procedimientos futuros", añade.