Carta abierta: Manchester City se pronuncia tras el escándalo y advierte

El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, publicó este sábado un comunicado en el que afirma que el club confía en demostrar su inocencia en el caso de las 115 irregularidades financieras de las que fue acusado por la Premier League. Al Mubarak, quien cumple 18 años al frente de la entidad, reconoció el impacto de las informaciones en la comunidad del City, pero reiteró la posición oficial de la directiva: el proceso legal no tiene sentencia firme y la confianza en demostrar la inocencia de la institución permanece inalterada. También advirtió sobre aquellos que desean ver al club hundido.

"He sido parte de este club durante 18 años. He tenido el privilegio de estar con ustedes en el Etihad, en Wembley y en Estambul. Este club me importa, y ustedes me han demostrado y dicho —una y otra vez— lo mucho que el Manchester City les importa a ustedes. Por eso les escribo hoy", arrancó el mandatario en su carta. "Tras las informaciones aparecidas en los medios el viernes, muchos de ustedes han pasado la noche respondiendo preguntas y contestando mensajes de amigos, familiares y compañeros. Yo también. Esto es lo que le dije a mi familia: El proceso de la Premier League todavía tiene un largo camino por recorrer, y nuestra confianza e intención de demostrar la inocencia del club es tan fuerte como cuando esto comenzó", explica. "Hay muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes para que entiendan por qué siento tanta confianza, pero la confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación en respetarlo significa que no puedo por el momento. Incluso esta carta ha tenido que pasar por muchos chequeos legales", añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Les pido que, por favor, lean con atención la declaración a continuación, que dimos el viernes, y la declaración que emitimos en febrero de 2023 (también abajo). Cada palabra importa y se mantiene vigente", asegura. "Mientras que algunas personas se han apresurado a sacar sus propias conclusiones y hay tanto ruido girando a nuestro alrededor, nada ha cambiado. Hemos enfrentado desafíos juntos antes y hemos prevalecido. Sigue habiendo muchos que quieren debilitar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad", advirtió. "Tenemos momentos muy emocionantes que esperar después de este parón internacional. Viajamos a Anfield en una quincena y luego recibimos al Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de vuelta en el Etihad Stadium: momentos que nos dan la oportunidad de celebrar la fuerza de la familia del Manchester City. Gracias, como siempre, por su constante apoyo", se despidió el presidente.

