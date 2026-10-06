Messi la puso en el ángulo: así fue el último gol de Leo con Argentina

A los 70 minutos, Messi respiró profundo, se quitó las manos de la cintura, tomó impulso y sacó desde el punto penalti un zurdazo potente que se le metió por el palo de su mano izquierdo al portero de Benín Marcel Dandjinou.

Los 85.000 espectadores en el estadio Monumental cantaron este martes el gol 126 de Lionel Messi con la selección Argentina como si hubiese sido el de un título mundial.

Ha sido uno de los momentos más felices de la noche en la que el diez se despide de la Albiceleste, el que terminó con la ansiedad del público y seguramente del mismo jugador, que antes del cobro también alcanzó a pasar saliva un par de veces.

La pena máxima fue clara a favor de Argentina, tras una falta sobre Julián Álvarez que ningún jugador de Benín se atrevió a discutir cuando el árbitro chileno Fernando Véjar señaló el punto blanco.

Antes del tanto, Messi tuvo opciones de anotar en los minutos 6, 23, 26 y 32 del partido amistoso con el que también ha dicho adiós a la Albiceleste el defensor Nicolás Otamendi, autor del primer gol ante un cobro de tiro de esquina ejecutado por el diez.