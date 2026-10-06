Messi rompió en llanto y Antonela presente: la despedida de Leo de Argentina

Messi rompió en llanto al llegar al Monumental: estas son las postales que dejó la previa de la despedida de Leo de la Selección de Argentna.
El Estadio monumental en los momentos previos a la entrada en calor de la selección de Argentina para despedir a Lionel Messi.
Messi rompió en llanto cuando iba llegando el autobus que trasladó a la Selección de Argentina hasta el Estadio Monumental, el capitán de la Albiceleste no pudo ocultar su emoción por su despedida.
"Messi gracias portodo, capitán", era una de las pancartas que llamaron la atención en la previa del último baile de Leo con Argentina.
"Las Malvinas son Argentinas", eran algunas de las pancartas para la despedida de Messi en la Selección de Argentina.
El imponente marco en el Monumental no solo contó con fanáticos locales sino también de distintas partes del mundo, como es el caso de este par de hinchas originarios de India, que viajaron al país para vivir este último tango del ídolo rosarino.
Antes de la salida de los jugadores al campo de juego se desplegó una camiseta gigante que decía "Gracias 10". El público se preparaba para un momento único.
Los aficionados argentinos no se quisieron perder el último baile de Leo y desde muy temprano abarrotaron el Estadio Monumental.
Esta es una noche de 10, la de Lio, la de Messi, la del goleador histórico de la Albiceleste y así lo despiden los aficionados argentinos.
Otra de las pancartas de los aficionados argentinos dedicados a Leo Messi, quien se retirará esta noche de la Selección de Argentina.
La voz del estadio anunció a la formación titular y cuando llegó el momento de mencionar al capitán, todo el público presente se rompió las palmas con los aplausos para el protagonista de la noche.
Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, no se quiso perder el partido amistoso entre Argentina y Benín en el estadio Monumental para despedir al '10' de la Albiceleste.
Sin embargo, Antonela Roccuzzo no llegó sola, ya que estaba acompañada de sus hijos en el palco para ver el último show de Leon con la Albiceleste.
Celia María Cuccittini llegó al palco del Estadio Monumental y saludó a los hinchas argentinos que se acercaron a ella.
Cuando la Albiceleste salió al terreno de juego para realizar su calentamiento previo al encuentro, la Pulga se tomó un segundo para saludar a la platea, que le ovacionó con las características reverencias al ídolo.
Lio Messi salió a trotar en el Monumental, se movía y saludaba a los hinchas hacia todos los sectores del recinto deportivo. La gente canta por el Nº10, el gran ídolo de millones.
Más que nunca, hoy es su día: el 10 es el centro de los flashes y las miradas y estos son los botines que utilizará en su último partido con la Selección de Argentina.