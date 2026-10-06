Argentina vs. Benín EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el adiós de Messi

La selección de Argentina recibe este martes en Buenos Aires a Benín en un amistoso que quedará en la historia del fútbol por marcar la despedida de Leo Messi de la Albiceleste tras más de 200 partidos y 21 años de una trayectoria plagada de récords y títulos. El encuentro tendrá como protagonista casi exclusivo al astro rosarino, que no participó en las goleadas ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0) de la última semana, utilizadas por el entrenador Lionel Scaloni para probar nuevos jugadores en varias posiciones del campo. De cara al choque de esta noche, la Albiceleste vestirá una equipación especial diseñada por Adidas para el homenaje a Messi, que tendrá como escenario un estadio Monumental a tope tras haber vendido todos sus boletos disponibles en solo minutos.

Messi, que disputará su partido número 208 con la celeste y blanca, será homenajeado también por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En cuanto a la alineación argentina, se espera que Scaloni plantee un equipo similar al del último Mundial, tras la incorporación en los últimos días al plantel de futbolistas como Rodrigo de Paul y Nicolás Otamendi, que al igual que Messi no participaron de los últimos dos amistosos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Otro de los que podría hacerse un lugar en el once inicial es Nicolás González, que no tuvo minutos ante Bolivia e ingresó menos de media hora ante Burkina Faso el pasado sábado. Benín, por su parte, llega del duelo tras un buen comienzo en la clasificación hacia la próxima Copa Africana de Naciones; el 25 de septiembre empató 1-1 ante Burkina Faso y el día 29 derrotó a Mauritania 2-1.

Pese a tratarse de un amistoso, para los 'Cheetahs' el choque ante Argentina representa un partido importante, tanto por la talla del rival como por tratarse de la despedida de Messi. El capitán Steve Mounié, delantero del Augsburgo de Alemania, declaró a la prensa local que el partido representa "un gran momento" para su selección. "Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí. Estamos muy contentos. Es una oportunidad muy grande jugar el último partido de Messi. Benín es la primera vez que va a jugar contra un equipo que no es de África", reveló.

HORA Y TRANSMISIÓN

El partido entre Argentina y Benín para la despedida de Messi comenzará a partir de las 5:00 PM de Honduras y México, mientras que en España ya será de madrugada (1:00 AM). En territorio hondureño se transmitirá en exclusiva por la señal de Canal 11. En México a través de la plataforma ViX Premium y en España por a Movistar Plus+.

#SelecciónMayor El último tango tenía que ser en Argentina: Messi y el cierre de una historia que ya es eterna.📰 https://t.co/5mNNGaXXuY https://t.co/ya5adRUdwo — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

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