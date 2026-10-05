El portero de Benín desafió a Messi previo a su despedida: "Si él quiere marcar..."

Leo Messi tendrá este martes su despedida de la selección argentina en el Estadio Monumental. La Albiceleste enfrentará a Benín en el último partido de la fecha FIFA y que será el adiós definitivo de su histórico capitán.
Y en el combinado africano estará Marcel Dandjinou, el guardameta de 28 años que tendrá la misión de intentar frenar al crack rosarino.
El arquero, que ataja en el Kruger United de Sudáfrica, habló con el diario Marca antes del encuentro y reconoció la importancia de compartir cancha con Messi.
"Para mí es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos", aseguró Dandjinou.
El portero fue consultado por una situación hipotética: un penal en el último minuto, con Messi frente a él y con la posibilidad de convertir en su despedida. La respuesta fue contundente.
“"No, no. Soy arquero y estoy ahí para atajar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo", afirmó.
"Estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitás regalarle nada. Si él quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo", añadió.
Más allá de la admiración por el capitán argentino, Dandjinou dejó claro que Benín buscará competir y representar a su país de la mejor manera. "Este partido no es como cualquier otro. Es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero estamos aquí por Argentina y por Messi, y no debemos olvidar que también representamos a nuestro país".
En esa línea, remarcó: "No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar. Será un gran día en nuestras vidas".
También contó que no es el único integrante del plantel africano que sueña con quedarse con un recuerdo de Messi: "Si se lo preguntás a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si solo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!".
Sobre lo que significará jugar en el Monumental, Dandjinou aseguró que será un recuerdo para toda su vida: "Podré decir en mi carrera: 'Yo estuve allí, en el último partido de una leyenda, en el último partido de Mess'. Es increíble".
Se refirió al histórico debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Para él, tanto Messi como Cristiano Ronaldo marcaron una época.
"Hemos crecido viendo a Messi y a Cristiano. Los dos nos han enseñado muchas cosas en el fútbol. Han estado compitiendo durante muchísimo tiempo. Para mí, Leo es uno de los mejores jugadores de este deporte. Uno de los reyes", explicó.
Por último, el arquero se refirió a las versiones sobre supuestos inconvenientes que habría sufrido la delegación de Benín durante su estadía en Buenos Aires, entre ellos problemas con el agua, la luz y los entrenamientos.
"No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires. Hemos tenido buenas condiciones", aclaró el guardameta.