El portero de Benín desafió a Messi previo a su despedida: "Si él quiere marcar..."

Leo Messi tendrá este martes su despedida de la selección argentina en el Estadio Monumental. La Albiceleste enfrentará a Benín en el último partido de la fecha FIFA y que será el adiós definitivo de su histórico capitán. Y en el combinado africano estará Marcel Dandjinou, el guardameta de 28 años que tendrá la misión de intentar frenar al crack rosarino. El arquero, que ataja en el Kruger United de Sudáfrica, habló con el diario Marca antes del encuentro y reconoció la importancia de compartir cancha con Messi.

"Para mí es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos", aseguró Dandjinou. El portero fue consultado por una situación hipotética: un penal en el último minuto, con Messi frente a él y con la posibilidad de convertir en su despedida. La respuesta fue contundente. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “"No, no. Soy arquero y estoy ahí para atajar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo", afirmó. "Estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitás regalarle nada. Si él quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo", añadió.

Más allá de la admiración por el capitán argentino, Dandjinou dejó claro que Benín buscará competir y representar a su país de la mejor manera. "Este partido no es como cualquier otro. Es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero estamos aquí por Argentina y por Messi, y no debemos olvidar que también representamos a nuestro país". En esa línea, remarcó: "No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar. Será un gran día en nuestras vidas". También contó que no es el único integrante del plantel africano que sueña con quedarse con un recuerdo de Messi: "Si se lo preguntás a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si solo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!".