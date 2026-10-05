Se va con Messi: deja la selección de Argentina por decisión de Scaloni

La Selección Argentina afronta un profundo proceso de recambio generacional tras el retiro de Lionel Messi. Con la salida del capitán y la mirada puesta en reestructurar el plantel, Lionel Scaloni prepara decisiones drásticas en la convocatoria. Entre las novedades más significativas destaca la salida de Rodrigo De Paul, uno de los estandartes del ciclo en la mitad de la cancha, quien perdería de forma definitiva su lugar en el equipo nacional. Aunque la decisión no cuenta con un comunicado formal del cuerpo técnico, el panorama en el predio de Ezeiza resulta claro. De Paul quedó fuera de la lista para la presente fecha FIFA y solo tendrá acción en el encuentro ante Benín, marcado como el partido de despedida de Lionel Messi. De acuerdo con información revelada por ESPN, Scaloni considera que la salida del mediocampista es el paso correcto para abrir espacio a futbolistas con mejor actualidad en la élite del fútbol europeo.

El declive en la consideración del técnico guarda relación directa con el presente futbolístico del volante. Tras optar por dejar el Atlético de Madrid para sumarse al Inter Miami en la MLS, motivado por su cercanía con Messi, su nivel experimentó una merma apreciable en la alta competencia. Este retroceso quedó evidenciado durante la Copa del Mundo 2026, donde pasó a ocupar un rol secundario en varios partidos clave, alternando desde el banco de suplentes. La falta de continuidad como titular inamovible terminó por confirmar las dudas del cuerpo técnico respecto a su peso dentro del mediocampo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Más allá del aspecto futbolístico, el reordenamiento interno del plantel también afectó su posición en el grupo. En las recientes reuniones para definir la capitanía y la jerarquía dentro de la vestuario, De Paul quedó al margen de la lista de capitanes, ratificando la pérdida de su peso como referente. Desde la derrota sufrida en la final del Mundial frente a España, el futbolista optó por mantener un perfil bajo sin realizar declaraciones públicas. Se prevé que en las próximas horas se dé a conocer alguna postura oficial sobre su situación en la Selección Argentina.