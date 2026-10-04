Jorge Jesús toma la decisión final con Cristiano en Portugal: "Tiene que decidir"

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, aseguró este domingo que Cristiano Ronaldo "volverá cuando quiera" a la selección, y que las desavenencias con el exdelantero del Real Madrid son algo "fácil de resolver". "No sé qué va a pasar, para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?", declaró Jesús al canal portugués RTP tras la victoria frente a Noruega (2-1).

"Ha sido un malentendido y, en mi opinión, es fácil de resolver. Por mi parte, todo está bien. ¿Cuándo se resolverá? Eso no lo sé, ya veremos", concluyó. Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la selección el pasado miércoles por desavenencias con Jesús, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el pasado 27 de septiembre (1-2). Por su parte, el lateral del FC Barcelona, João Cancelo declaró al mismo canal que había hablado con Cristiano y afirmó estar seguro de que esta polémica acabará "de la mejor manera posible". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Cristiano es nuestro capitán, es el símbolo de nuestra selección, es el mejor jugador que ha tenido Portugal y seguro que las cosas acabarán de la mejor manera posible", opinó Cancelo, autor del primer gol de Portugal este domingo.