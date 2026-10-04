Portugal no extraña a Cristiano: Goncalo Ramos se pone la capa de héroe ante Noruega

Portugal sigue sumando victorias en su era pos-Cristiano Ronaldo, y este domingo derrotó a Noruega por 2-1 con goles de João Cancelo y Gonçalo Ramos, asegurándose así el pase a los cuartos de final de la Liga de las Naciones, de la que es la actual campeona. Ha sido una de las semanas más turbulentas en el fútbol portugués, pero las polémicas en torno a su mayor figura, que abandonó la plantilla por desacuerdos con el entrenador Jorge Jesús, no han afectado a la selección, que en el campo se ha mostrado cohesionada y segura de sí misma. Francisco Conceição y João Félix fueron los lusos más desequilibrantes en la primera parte, mientras Noruega, aunque no conseguía encontrar a Erling Haaland, realizaba varias incursiones en el área rival a través de jugadas a balón parado.

Y así fue como el combinado nórdico abrió el marcador, en el minuto 36, por medio de Kristoffer Ajer. El jugador del Brentford inglés recibió la pelota tras un tiro libre de Martin Odegaard y, con una media volea que se curvó antes de entrar en el fondo de la red de Diogo Costa, hizo el primer gol del partido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Pero la respuesta no se hizo esperar, cuando en el 38' un lanzamiento largo de Nuno Mendes llegó a la media luna del área, desde donde el lateral del FC Barcelona João Cancelo logró el empate a través de un misil de primeras. Portugal volvió del descanso con el control de la posesión y mantuvo a Noruega en su mitad del campo, aunque los nórdicos estuvieron a punto de marcar en un contragolpe, en la que fue la única jugada de peligro protagonizada por Haaland, que fue sustituido en el 67' entre una gran ovación tanto del público noruego como del portugués. El ritmo bajó considerablemente en la segunda mitad, pero Portugal seguía buscando la remontada, que llegó en el 79' por medio de Gonçalo Ramos. La jugada del tanto comenzó con un pase picado de Vitinha a João Félix, quien se la pasó inmediatamente a la derecha, donde Ramos definió.