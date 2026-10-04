Jugó en el United y confiesa el problema que vivió con Cristiano: "Pedazo de mier**"

Fred destapa el vestuario del Manchester United y arremete contra Ten Hag
El brasileño Fred recordó su etapa en el Manchester United y no se guardó nada al hablar de Erik ten Hag, entrenador con el que coincidió durante su paso por el conjunto inglés antes de marcharse al Fenerbahçe.
Aunque el mediocampista reconoció las capacidades del neerlandés desde el punto de vista táctico, fue especialmente crítico con la manera en la que manejaba las relaciones dentro del vestuario de los ‘red devils’.
"Ten Hag tácticamente era muy bueno, pero con el grupo era un pedazo de mierda", afirmó Fred durante una entrevista con ‘Charla Podcast’, dejando clara su percepción sobre la gestión del técnico.
El futbolista brasileño aseguró que los enfrentamientos entre Ten Hag y sus jugadores eran frecuentes y que esa situación terminó afectando el ambiente dentro del plantel del Manchester United.
"Discutía con todo el mundo. Discutió conmigo, con Cristiano, con Casemiro, con Rashford. No me ponía a jugar y a veces la situación resultaba estresante", detalló Fred al recordar su relación con el entrenador neerlandés.
El exjugador del United también cuestionó las decisiones de Ten Hag a la hora de conformar sus equipos y aseguró que existía una clara preferencia por futbolistas de Países Bajos.
"Sólo jugaban sus jugadores neerlandeses. Era un entrenador de grupitos. Pero, tácticamente, uno de los mejores con los que he trabajado", manifestó el internacional brasileño, quien volvió a separar las capacidades tácticas del entrenador de su manejo del grupo.
Fred también se refirió a uno de los episodios más polémicos de la etapa de Ten Hag en Old Trafford: el conflicto que terminó con la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United.
Según el brasileño, el entrenador buscaba que todos sus futbolistas mantuvieran un alto nivel de intensidad, algo que generó problemas con Cristiano debido a la edad del delantero y a las decisiones del técnico sobre su participación.
"Quería que el equipo corriera, pero Cristiano ya era mayor. Lo sacó del once titular y ahí hubo un desencuentro", explicó Fred sobre el inicio de la fractura entre ambos.
El mediocampista también relató cómo se produjo uno de los momentos decisivos en aquella disputa. "Antes de un partido, Ten Hag dijo que Ronaldo se iba a marchar. De acuerdo, no podíamos hacer nada", recordó sobre la noticia que recibió el vestuario.
El conflicto terminó de explotar después de una entrevista de Cristiano en la que lanzó fuertes críticas contra el Manchester United.
Fred explicó que, tras el partido, el personal de comunicación del club descubrió las declaraciones cuando el avión aterrizó y los teléfonos dejaron de estar en modo avión.