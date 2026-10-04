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Zidane le da dónde más le duele a Jorge Jesús por sacar a Cristiano: "Me quito el sombrero"

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, aseguró que se quita el sombrero ante la carrera de Cristiano Ronaldo

Zidane le da dónde más le duele a Jorge Jesús por sacar a Cristiano: Me quito el sombrero

Zidane, sobre Cristiano Ronaldo: "Me hizo ganar cosas increíbles, me quito el sombrero"
04 de octubre de 2026 a las 07:28

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, aseguró que se quita el sombrero ante la carrera de Cristiano Ronaldo, a quien entrenó en el Real Madrid y quien le hizo "ganar cosas increíbles".

En una rueda de prensa este domingo previa al partido de la Liga de las Naciones que 'les bleus' jugarán mañana contra Bélgica, el exfutbolista contestó así al ser consultado sobre la trayectoria internacional del delantero portugués y sobre si compartía la idea de que ha tenido un mal final de carrera, algo que Zidane negó rotundamente.

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"No, creo que hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional", destacó sobre Ronaldo, al hilo de la polémica por su reciente abandono de la concentración portuguesa en Copenhague sin explicaciones.

"Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto, como a todos los jugadores, pero aún más a aquellos con los que compartí tanto tiempo y en particular Cristiano que nos hizo ganar tanto", completó.

Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo durante la final de la Liga de Campeones que ganaron al Liverpool en Kiev.

Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo durante la final de la Liga de Campeones que ganaron al Liverpool en Kiev.

(ARMANDO BABANI / EFE)

El actual seleccionador francés coincidió de 2016 a 2018 con Cristiano Ronaldo, tiempo en el que conquistó 9 títulos con el Real Madrid (3 Champions, 1 Liga, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 1 Supercopa de España).

Zidane asumió el banquillo francés este verano, en sustitución de Didier Deschamps, y hasta la fecha ha cosechado dos victorias a domicilio (ante Turquía y Bélgica, en sus dos primeros partidos), y un empate en su primera cita como seleccionador en casa, en París, ante Italia, el pasado viernes.

Sobre su experiencia como seleccionador, al compararla con entrenar a un equipo, Zidane aseguró que "cambia un poco el panorama" aunque sea "la misma locura" a nivel de exigencia.

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"Quizás la diferencia es que en un club no se detiene nunca, es el día a día, es muy absorbente. Me encantó hacer eso, y ahora tengo otra faceta e intentaré hacerlo de esta manera, que será un poquito diferente. Pero en cualquier caso, la voluntad de trabajar bien alrededor de mi equipo es la misma", aseveró.

"La presión siempre la he tenido", manifestó también, porque fue jugador desde pequeño y le gusta la "tensión" y le motiva. Pero sobre todo recalcó que le encanta lo que hace: "Estar aquí con los jugadores es un verdadero placer".


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