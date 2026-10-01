La dura respuesta de Jorge Jesús al adiós de Cristiano Ronaldo: "No me esconderé"

En la previa del partido ante Dinamarca, el entrenador de Portugal tomó la palabra para hablar de toda la polémica con Cristiano Ronaldo y su adiós a la concentración de la selección. "Estoy totalmente relajado, con la conciencia tranquila respecto a esta situación. Después del partido del domingo, hablaremos de todo", dijo abiertamente el seleccionador luso ante los micrófonos de 'Sport TV'.

"Llevo muchos años en el fútbol y sé que no he hecho nada que pudiera haber provocado que las cosas fueran de otra manera", continuó. Para finalizar, Jorge Jesus insistió en que se tratará este asunto tras el partido contra Noruega. "No voy a esconderme ni a huir de ello. Cristiano es un símbolo del fútbol, un icono. Eso nunca se ha puesto en duda. Por el momento es tema cerrado", concluyó.

CONFERENCIA DE PRENSA LUEGO DEL PARTIDO

Tras finalizar el partido, el seleccionador portugués, Jorge Jesus, rechazó comentar la salida de la concentración la víspera de Cristiano Ronaldo y resaltó la importancia del equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Lo más importante es que el equipo cree en lo que hace", dijo el seleccionador portugués, que esquivó varias preguntas vinculadas a lo ocurrido la víspera, cuando Ronaldo abandonó la concentración después de la comparecencia de Jorge Jesus y no haber jugado el partido anterior contra Noruega, pese a estar calentando media hora. Jorge Jesus destacó que había sido una victoria "de mucha calidad", que el equipo había mostrado un "nivel alto" y que se quería centrar en el encuentro del domingo antes que en "todo el resto que ha ocurrido".

Preguntado si se arrepentía de haber dicho la víspera de que había jugadores "con estatus", en referencia a Ronaldo, contestó: "Cero, continúo pensando de la misma manera, hay jugadores con estatus. Para mí está claro como el agua, pero después las reglas son iguales para todos". El seleccionador portugués, que considera que el de hoy en Parken ha sido el mejor de los tres partidos jugados y ganados por Portugal en esta Liga de Naciones, rechazó que el triunfo fuera un mensaje; en todo caso, sería uno de "calidad", de "un equipo que no tiene medio de arriesgarse defendiendo, aceptando el riesgo y que confía en lo que hace".

Al terminar el partido, Jorge Jesús se acercó con todos los jugadores a agradecer a los aficionados portugueses su apoyo y se puso al frente del grupo, algo que aseguró no obedecía a ningún motivo especial, sino que siempre lo ha hecho con todos sus equipos