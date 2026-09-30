Edu Aguirre revela lo que pasó realmente con Cristiano en Portugal: "Es una traición"

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal sigue generando repercusiones y ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre lo que habría ocurrido entre el delantero y el seleccionador Jorge Jesús. Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito y una de las personas más cercanas al futbolista portugués, explicó su versión de la historia y apuntó directamente al entrenador. Según Aguirre, el conflicto comenzó después del partido ante Noruega, cuando Ronaldo calentó durante aproximadamente 30 minutos, pero finalmente no ingresó al terreno de juego. El periodista aseguró que posteriormente hubo una reunión privada entre Cristiano, Jorge Jesús y Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. “Hay una reunión ayer martes por la noche. Una reunión entre el presidente de la federación, entre el seleccionador y entre Cristiano. Jorge Jesús pide perdón a Cristiano”, relató Aguirre. Según su versión, el técnico se disculpó por haber hecho calentar al delantero durante media hora y no darle minutos.

Pero, de acuerdo con el periodista español, la conversación no terminó ahí. Aguirre aseguró que Jesús también le prometió a Cristiano Ronaldo que reconocería públicamente su error durante la siguiente conferencia de prensa: “No solamente le pide perdón en privado, sino que le dice que va a pedirle perdón públicamente. Que va a decir que públicamente se ha equivocado. Es la promesa de Jorge Jesús a Cristiano”, afirmó. Sin embargo, al día siguiente ocurrió algo muy diferente, según la versión de Aguirre. Jorge Jesús compareció ante los medios y explicó que había decidido que Ronaldo no jugaría contra Noruega ni ante Dinamarca. El técnico defendió su autoridad y aseguró que todos los jugadores tenían los mismos derechos dentro de la selección. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para Aguirre, esa contradicción fue el punto de quiebre: “Y sale en rueda de prensa y dice esta cantidad de mentiras que no se cree nadie. Por eso Cristiano explota. Cristiano explota por eso. Porque se siente traicionado”, aseguró el periodista. El colaborador de El Chiringuito fue todavía más duro con el seleccionador portugués y consideró que quiso demostrar su autoridad utilizando a Ronaldo como protagonista: “¿Y dejas peor a Cristiano?, ¿sacando pecho y diciendo que mandas tú y que Cristiano es uno más? A casa y a otra cosa”, lanzó Aguirre durante su intervención. Aguirre también calificó lo ocurrido como una “traición” y cuestionó la manera en que Jesús manejó la situación: “Lo que hace Jorge Jesús es una vergüenza y una traición, porque ha tenido un ataque de entrenador, ha querido dejar claro que él manda cuando él no pinta nada”, manifestó.

El periodista sostuvo además que el técnico habría intentado marcar territorio frente a Ronaldo por razones que iban más allá de lo deportivo: “Él ha querido dejar claro que él manda a costa de Cristiano Ronaldo y a costa de algunos pequeños periodistas portugueses o un minoritario público portugués que le tiene muchas ganas a Cristiano”, afirmó. Otro punto que Aguirre puso sobre la mesa fue la presión que, según él, recae habitualmente sobre Ronaldo cuando Portugal no consigue los resultados esperados: “Las críticas no van ni a Jorge Jesús, ni a Roberto Martínez, ni a João Félix, ni a Bernardo. Van a Cristiano”, señaló. En ese sentido, el periodista defendió el compromiso que el delantero ha mantenido con Portugal a pesar de tener 41 años: “Con cuarenta y un años no es fácil mantenerse a nivel, estar veinticuatro siete pensando en el fútbol, cuidarse, sufrir, desvivirse por este deporte”, expresó Aguirre.