Cristiano Ronaldo explota al abandonar Portugal: "A su debido tiempo contaré la verdad"

Cristiano Ronaldo encendió la polémica en la concentración de Portugal. El capitán de la selección lusa decidió abandonar al equipo en la previa del partido de la Nations League contra Dinamarca y aseguró que, más adelante, explicará las razones que lo llevaron a tomar esta determinación. El delantero del Al Nassr comunicó su decisión después de la rueda de prensa de Jorge Jesus y de mantener una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. En su mensaje, Ronaldo dejó claro que considera este un asunto que explicará directamente a los aficionados portugueses.

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección”, manifestó el astro portugués, antes de desear buena suerte al equipo y a sus compañeros. La salida se produce después de varios episodios que aumentaron la tensión alrededor de CR7 durante este parón internacional. Ronaldo fue suplente y no ingresó en la victoria 2-1 sobre Noruega, y posteriormente abandonó rápidamente el terreno de juego sin participar en el saludo de los jugadores a los aficionados. Jorge Jesus aseguró entonces que debía conversar con el delantero para conocer su postura. El martes, además, Ronaldo no participó en el entrenamiento de Portugal en el Eleda Stadion de Malmö. El jugador llegó al césped antes de la sesión, pero posteriormente dejó las instalaciones y regresó al hotel para realizar trabajo específico en el gimnasio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Pese a la decisión de abandonar la concentración, el comunicado de Ronaldo no anuncia su retiro de la Selección de Portugal. El mensaje se refiere a su salida de este periodo de concentración y deja abierta la explicación de los motivos para una fecha posterior. Portugal se prepara ahora para enfrentar a Dinamarca en un partido de la Nations League marcado por la ausencia de su máxima figura y por una situación que ha generado una fuerte atención alrededor del combinado nacional.

COMUNICADO DE CRISTIANO RONALDO: