Jorge Jesús borra a Cristiano Ronaldo de Portugal: "No va a jugar; nunca entrena..."

El entrenador de Portugal, Jorge Jesús, ha hablado con la prensa sobre el problema con Cristiano Ronaldo en la previa del duelo de este jueves ante Dinamarca.



Es importante recordar que Cristiano no partició ayer en los entrenamientos con el grupo y únicamente haya trabajado en el gimnasio, tanto Jorge Jesus como Rúben Dias han salido a hablar sobre lo ocurrido.



El central del Manchester City, uno de los capitanes de la selección lusa, fue el primero en hablar: "Por mi parte, y creo que por la de todo el grupo, no hay cabos sueltos. Estamos listos para el partido de mañana".

Y al ser preguntado de nuevo, amplió su respuesta: "¿Cristiano? Es un momento de frustración que dura 10, 15 o 20 segundos. No disminuye en absoluto el compromiso que hemos tenido con nuestra selección nacional durante más de 20 años. A veces tienes ese momento de frustración, y cinco minutos después estamos todos celebrando una importante victoria para nuestra selección nacional". Luego, tomó la palabra el seleccionador, que dejó claro desde el principio que solamente permitiría dos preguntas sobre Cristiano Ronaldo porque el punto principal de la rueda de prensa era el duelo ante Dinamarca.



​​​​​​"Lo más importante es el objetivo que buscamos en Copenhague. Se trata de respetar a nuestro rival; jugamos contra un gran rival. Nuestra misión es ganar la Liga de Naciones. No tengo solo un jugador, tengo 23 jugadores. Pueden hacer las preguntas que quieran sobre cualquier jugador. En cuanto a Ronaldo, una pregunta es muy poco. Tres son demasiadas. Solo permitiré dos preguntas sobre Ronaldo. Ronaldo no es la razón principal por la que estoy aquí. La razón principal es Dinamarca y yo como seleccionador nacional".

Sin embargo, Jorge Jesús se extendió cando le tocó habla de CR7: "Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca. Hablé de esto con él. Durante el partido, en la primera rueda de prensa en Portugal, comentó: 'Si es para jugar, si es para estar en el banquillo, me quedaré, lo que quiera el entrenador'. Nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó. El partido me dirá qué voy a hacer. Había acordado con él que no jugaría los dos siguientes partidos, pero si... Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave".

El técnico, que como comenta coincidió con el de Madeira en Al Nassr, siguió hablando sobre lo ocurrido: "Ahora, déjame decirte. Pasé un año trabajando con Cris. No hay ningún problema aquí, hombre. He tenido problemas con muchos jugadores. No quieran hacer un drama de algo que no existe. Las reglas son las mismas para todos. Ahora bien, el estatus permite al entrenador, basándose en el pasado del jugador, ser cuidadoso con las decisiones antes del partido. Después del partido, es lo mismo. El entrenador tiene que decidir, y siempre decide basándose en el objetivo, que es lo mejor para el equipo, y siempre respeto a los jugadores. Le dije lo mismo a Bruno Fernandes. Después del partido contra Gales, se lesionó, pero conozco a Bruno, trabajó conmigo. Le pregunté: '¿Qué te pasa? No eres el Bruno que conozco'. Se sinceró conmigo. Le dije: 'No vas a jugar el próximo partido. Jugarás el próximo partido en Dinamarca si te recuperas'. Exactamente lo que hice con Ronaldo. Bruno jugará en Dinamarca. El estatus de jugador no otorga derechos diferenciados. El estatus se trata de respeto por sus carreras, como hago con todos. Con Cris, con otros que he tenido en mi carrera, siempre les planteo qué quiero hacer, el plan que elaboraré con ellos, y luego soy yo quien decide. Ellos saben, todos saben que han trabajado conmigo. Incluso los presidentes lo saben. En un club, el presidente está al mando. En un equipo, yo estoy al mando. En todo en lo que participo. Es lo mismo con los jugadores".



"Él no se negó a entrenar. Francisco Conceição, que estaba lesionado, no entrenó, ni tampoco Joao Félix, porque intentamos aliviar la fatiga y veremos mañana. Y Cris hizo trabajo de gimnasio. Hizo movilización en el campo y luego trabajo de fortalecimiento en el hotel. No se negó. Va a entrenar hoy. Es el cuarto día, así que va a entrenar. Y no se negó a entrenar. Es imposible. ¿Lo crees? No Cris. ¿Crees que algún jugador de una selección nacional se niega a entrenar? No de Portugal. Nadie se niega a entrenar", amplió también Jorge Jesus. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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