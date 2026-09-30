Mou recibe malas noticias: se lesionó en fecha FIFA y lo pierde hasta el 2027

El jugador del Real Madrid Raúl Asencio será sometido este jueves a una intervención quirúrgica a causa de "una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha", según informó el club blanco en un comunicado. Asencio es uno de los pocos efectivos que estaban disponibles para Jose Mourinho en Valdebebas a causa de las bajas por el parón internacional. Este lunes, el club compartió imágenes en el entrenamiento a puerta cerrada en las que podía verse al central español participando en los ejercicios.

Sin embargo, desapareció de dichas imágenes en las sesiones del martes y el miércoles, en las que sí estaban Éder Militao, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, los otros jugadores de campo que no han sido convocados con sus selecciones. El defensa español todavía no ha debutado con el equipo blanco esta temporada en partido oficial. El 30 de julio, sufrió una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que lo mantuvo fuera de las convocatorias hasta el 12 de septiembre, para el partido contra el Rayo Vallecano.

Se ha sentado en el banquillo en los tres últimos compromisos del Real Madrid, pero no ha disfrutado de minutos. Durante el tiempo de su lesión anterior, fue condenado por conducir en Gran Canaria superando el límite de alcohol permitido, así como absuelto en el proceso del vídeo sexual grabado y difundido junto con otros excanteranos del equipo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE