Barcelona no lo esperaba: decide marcharse del club en plena fecha FIFA

El director general del FC Barcelona, Manel del Río, ha presentado su dimisión del cargo que ocupaba desde septiembre de 2025, según ha avanzado este lunes el diario Ara y han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana. Del Río, que este lunes se despidió del comité de dirección de la entidad catalana, dejará oficialmente el cargo a finales de este mes.

Las fuentes consultadas por EFE aseguran que la salida del ejecutivo es de mutuo acuerdo y valoran el trabajo realizado por el director general, cuya marcha se ha llevado a cabo de "forma ordenada", sostienen. La decisión de Del Río se produce después de la llegada este verano de Sergio Serrano, procedente del Banco Sabadell, como nuevo director financiero del club, en un momento clave para la economía de la entidad. Y es que el pasado 19 de septiembre la asamblea general ordinaria de socios compromisarios del FC Barcelona aprobó una ampliación de 300 millones de euros del crédito para finalizar las obras del Spotify Camp Nou y una emisión de bonos por valor de 210 millones para obtener liquidez. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE