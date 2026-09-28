Giro brutal en el Balón de Oro: cierran la votaciones y el gran favorito para ganarlo

Los 100 periodistas de todo el mundo que conforman el jurado del Balón de Oro 2026 tenían hasta la medianoche (hora europea) de este lunes como plazo máximo para emitir su voto, tras unas semanas de intensa campaña de los principales favoritos. El sucesor del francés Ousmane Dembélé será conocido en una ceremonia que por primera vez tendrá lugar en Londres el 26 de octubre, tras un acuerdo alcanzado por la revista France Football, organizadora del trofeo, y la UEFA, con la que tiene un acuerdo de asociación. También se conocerá ese día el nombre del Balón de Oro femenino, elegido por un jurado de 50 periodistas, además del resto de los trofeos, mejores jóvenes, porteros y entrenadores, todos ellos en función de los votos de antiguos ganadores.

La redacción de France Football seleccionó una lista de 30 candidatos al Balón de Oro entre los que el jurado de 100 periodistas, de los 100 primeros países de la clasificación de la FIFA; 50 en el caso del femenino. Cada miembro del jurado efectúa una lista de 10 jugadores en orden de preferencia, a los que se les atribuyen los siguientes puntos: 15 al primero, 12 al segundo y 10 al tercero, y posteriormente 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los criterios para la atribución de los puntos deben ser el rendimiento personal durante la pasada temporada, los títulos colectivos y el palmarés y, en tercer lugar, el juego limpio. El periodo de referencia engloba entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, incluidas las competiciones internacionales disputadas.



EL FAVORITO PARA GANAR EL PREMIO

De acuerdo con PolymarkeT, Lamine Yamal ha superado a Harry Kane en las votaciones y se coloca como el gran favorito para ganar el Balón de Oro.

Según las casas de predicciones, el domingo por la noche Kane tenía un 56% de opciones de hacerse con el galardón y Lamine un 28%. Sin embargo, tras apenas unas horas, el joven de 19 años se ha elevado al primer puesto con un 45% de probabilidades de ganar el premio frente al 42% del inglés. Una de las razones de este giro podría ser la primera jornada de la UEFA Nations League. España venció a Inglaterra en Wembley y, aunque ambos marcaron, la victoria puede explicar que Lamine haya adelantado a Kane. Además, el punta británico falló un penal, por lo que la figura del extremo haya crecido desde entonces.