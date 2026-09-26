EN VIVO: Inglaterra y España presentan sus 11 titulares para el partidazo en Wembley

La selección española estrena este sábado en la UEFA Nations League un nuevo ciclo, después de la conquista de su segundo Mundial el pasado verano, con un duelo de máxima exigencia al medirse en Wembley ante una Inglaterra deseosa de resarcirse tras perder la final de la Eurocopa hace dos años contra 'La Roja'.

- ALINEACIÓN TITULAR DE INGLATERRA

Trafford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Lewis-Skelly; Saka, Bellingham, Gordon y Kane.

- ALINEACIÓN TITULAR DE ESPAÑA

Unai Simón; Eric García, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Ferran.

El templo del fútbol inglés será el escenario donde España lucirá por primera vez la segunda estrella en su camiseta tras la final ganada a Argentina el pasado 19 de julio (1-0) con el tanto de Ferran Torres. De la Fuente ha hecho hincapié en los últimos días en la necesidad de emprender una nueva etapa con ambición y con la mentalidad de que “lo mejor está por llegar” con el fin de no caer en el conformismo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Con el ánimo de demostrar que es la mejor selección del mundo y de iniciar con buen pie la andadura en la nueva edición de la Nations League en un escaparate como Wembley, lo presumible es que alinee el mismo once que ante Argentina con la salvedad del lateral derecho Pedro Porro, ausente en la concentración por una lesión. Para ocupar la vacante del defensa del Tottenham, De la Fuente ya anticipó que se inclina por recurrir a Marc Pubill o Eric García por la polivalencia que caracteriza a ambos. El resto del bloque presenta pocas dudas en vista de que todos los jugadores están disponibles.

Por su parte, Inglaterra y, sobre todo, Thomas Tuchel necesitan el duelo ante los españoles para reafirmar la decisión de aguantar al técnico alemán tras las decepcionantes semifinales del Mundial. La derrota ante Argentina, marcada por la temerosa táctica de Tuchel, le marcó y ahora tiene que convencer de que es el DT adecuado para llevar a este equipo en la Eurocopa que disputará en casa en dos años. Sin embargo, para este primer compromiso ante la campeona del mundo, a Tuchel se le han caído tres jugadores importantes. Por diferentes lesiones, Cole Palmer, Marcus Rashford y Declan Rice no estarán en la convocatoria.

Esto ha provocado el debate sobre el compromiso de los jugadores ahora que no hay un Mundial en juego y la duda de si Harry Kane, el mejor jugador de esta selección, está suficientemente bien arropado. De ello se encargará Jude Bellingham, que vive un gran momento en el Real Madrid, que disfrutó de un gran Mundial pese a las críticas que recibió en los meses previos y que, por segundo año consecutivo, ha sido elegido el mejor jugador de Inglaterra por parte de la afición.

HORA Y TRANSMISIÓN

Este sábado se espera un Wembley lleno para uno de los mejores partidos que se disputan en la Nations League. El encuentro arranca desde las 12:45 PM de Honduras y México y se podrá seguir por la señal de ESPN, Disney+ y DAZN. En España comienza desde las 9:45 PM y tendrá televisión abierta, ya que se retransmite gratis y en directo a través de La 1 de TVE.

DATOS DEL PARTIDO