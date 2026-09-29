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España y Francia no creen en nadie: así van las tablas de la UEFA Nations League

Así quedaron las tablas de la Liga A de la UEFA Nations League tras la jornada 2

España y Francia no creen en nadie: así van las tablas de la UEFA Nations League

España, Francia y Portugal mandan: así está la Liga A de la Nations League
29 de septiembre de 2026 a las 15:21

La segunda jornada de la UEFA Nations League 2026-27 dejó movimientos importantes en la parte alta de la Liga A, con selecciones que comienzan a marcar territorio y otras que ya enfrentan presión después de un arranque complicado.

Tras completarse la fecha, Francia, Grecia, España y Portugal aparecen como líderes de sus respectivos grupos, aunque con panoramas diferentes de cara a las próximas jornadas.

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En el Grupo A1, Francia mantiene el paso perfecto después de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones. Los franceses suman seis puntos. Bélgica e Italia aparecen detrás con tres unidades cada una, mientras que Turquía ocupa el último puesto sin puntos y con cinco goles recibidos.

La situación es similar en el Grupo A2, donde Grecia también alcanzó los seis puntos tras imponerse en sus dos compromisos. Países Bajos marcha segundo con cuatro unidades gracias a una victoria y un empate, Alemania tiene un punto y Serbia permanece en el fondo después de sufrir dos derrotas consecutivas.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A1 Y A2

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A1 Y A2

El Grupo A3 es uno de los que más atención concentra por la presencia de España e Inglaterra. La selección española derrotó 4-1 a Croacia y quedó como líder con seis puntos, mientras que Inglaterra reaccionó después de perder contra España en su debut y venció 2-0 a República Checa para llegar a tres unidades.

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Con esos resultados, Inglaterra ocupa el segundo lugar del Grupo A3 con tres puntos, seguida por Croacia, también con tres unidades. República Checa cierra la clasificación sin puntos.

En el Grupo A4, Portugal continúa defendiendo su condición de campeón vigente con un inicio perfecto. Los portugueses derrotaron a Gales y posteriormente superaron 2-1 a Noruega, por lo que lideran con seis puntos. Noruega y Dinamarca tienen tres unidades, mientras que Gales todavía no suma.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A3 Y A4

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A3 Y A4

Después de dos jornadas, Francia y Grecia comparten el registro de seis puntos en los grupos A1 y A2, mientras España y Portugal hacen lo propio en A3 y A4. En la parte baja, Turquía, Serbia, República Checa y Gales todavía no han conseguido sumar, por lo que la tercera jornada será clave para comenzar a cambiar sus respectivos panoramas.

PRÓXIMA JORNADA DE LA UEFA NATIONS LEAGUE

La competición no tendrá demasiado descanso. La tercera jornada comenzará el 1 de octubre, con partidos como Alemania-Serbia, Grecia-Países Bajos, Dinamarca-Portugal y Gales-Noruega, mientras que el 2 y 3 de octubre se completará la fecha con duelos como Francia-Italia, Croacia-Inglaterra y España-República Checa.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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