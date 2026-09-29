España y Francia no creen en nadie: así van las tablas de la UEFA Nations League

La segunda jornada de la UEFA Nations League 2026-27 dejó movimientos importantes en la parte alta de la Liga A, con selecciones que comienzan a marcar territorio y otras que ya enfrentan presión después de un arranque complicado. Tras completarse la fecha, Francia, Grecia, España y Portugal aparecen como líderes de sus respectivos grupos, aunque con panoramas diferentes de cara a las próximas jornadas.

En el Grupo A1, Francia mantiene el paso perfecto después de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones. Los franceses suman seis puntos. Bélgica e Italia aparecen detrás con tres unidades cada una, mientras que Turquía ocupa el último puesto sin puntos y con cinco goles recibidos. La situación es similar en el Grupo A2, donde Grecia también alcanzó los seis puntos tras imponerse en sus dos compromisos. Países Bajos marcha segundo con cuatro unidades gracias a una victoria y un empate, Alemania tiene un punto y Serbia permanece en el fondo después de sufrir dos derrotas consecutivas.

El Grupo A3 es uno de los que más atención concentra por la presencia de España e Inglaterra. La selección española derrotó 4-1 a Croacia y quedó como líder con seis puntos, mientras que Inglaterra reaccionó después de perder contra España en su debut y venció 2-0 a República Checa para llegar a tres unidades. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Con esos resultados, Inglaterra ocupa el segundo lugar del Grupo A3 con tres puntos, seguida por Croacia, también con tres unidades. República Checa cierra la clasificación sin puntos. En el Grupo A4, Portugal continúa defendiendo su condición de campeón vigente con un inicio perfecto. Los portugueses derrotaron a Gales y posteriormente superaron 2-1 a Noruega, por lo que lideran con seis puntos. Noruega y Dinamarca tienen tres unidades, mientras que Gales todavía no suma.

Después de dos jornadas, Francia y Grecia comparten el registro de seis puntos en los grupos A1 y A2, mientras España y Portugal hacen lo propio en A3 y A4. En la parte baja, Turquía, Serbia, República Checa y Gales todavía no han conseguido sumar, por lo que la tercera jornada será clave para comenzar a cambiar sus respectivos panoramas.

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